ASV Glonn rettet sich mit vier Zu-null-Spielen in die Relegation

FB KK Glonn 0:1 Sieg in Forstinning – Foto: Sro

Der ASV Glonn empfängt heute um 15 Uhr Kirchheim II zum Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib. Torjäger Martin Huber bestreitet dabei seine letzte Partie und hängt danach die Fußballschuhe an den Nagel.

Erwartet den ASV Glonn doch noch ein glückliches Ende mit dem Klassenverbleib nach einer insgesamt enttäuschenden Saison? Diese Frage wird heute um 15 Uhr auf eigenem Feld im alles entscheidenden Relegationsspiel um einen freien Kreisklassenplatz gegen den Kirchheimer SC II beantwortet. Bei einer Niederlage muss der ASV allerdings den Gang in die A-Klasse antreten.

Dieser schien vor einigen Wochen, als die Glonner abgeschlagen Tabellenletzter waren, noch unabwendbar. Mit einer wahren Energieleistung schaffte die Mannschaft von Trainer Alexander Niedermayer doch noch ein kleines Wunder und rettete sich am letzten Spieltag mit einem 1:0-Sieg beim VfB Forstinning II in die Relegation.

Die Stimmung ist gut. Jeder hat richtig Bock auf das Spiel.

ASV-Coach Alexander Niedermayer

Mit einem lockeren Training am Mittwoch bereitete sich der ASV auf die nun natürlich wichtigste Partie der Saison vor. „Die Stimmung ist gut. Jeder hat richtig Bock auf das Spiel“, zeichnet Niedermayer ein positives Bild der Gefühlslage nach vielen Enttäuschungen im Lauf des Spieljahres. Und noch wichtiger: Mit Anian Öckl, Tobias Stefer und Luis Spitzenberger kehren drei wichtige Spieler in den Kader zurück.

Bei einem weiteren Glonner Akteur begleitet die Begegnung reichlich Wehmut. Torjäger Martin „Matschge“ Huber bestreitet seine letzte Partie im ASV-Dress und hängt danach seine Fußballschuhe an den Nagel.

Abschiedsspiel für ASV-Knipser Huber

Die Einschätzung des Kontrahenten aus Kirchheim fällt Niedermayer ebenso nicht ganz leicht. „Ich sehe den Gegner auf Augenhöhe und er hat natürlich eine positivere Saison gespielt.“ Aber letztlich sei der Kontrahent egal. „Wir versuchen umzusetzen, was wir vorhaben. Und wenn wir noch einmal zu Null spielen, ist alles gut.“ In den letzten vier Punktpartien sorgte nämlich vorrangig eine tadellose Defensivarbeit mit keinem einzigen Gegentor für die Glonner Auferstehung.

Auch Kirchheims Trainer Stephan Hiller findet praktisch wortgleiche Beschreibungen für das Entscheidungsspiel. „Ich sehe uns auf Augenhöhe“, sieht der Trainer der Reserve des Landesligisten ebenso wie sein Pendant aus Glonn beide Mannschaften auf gleichem Niveau.

Unglückliche Ansetzung bei Kreis-Konkurrenz

Vor zwei Jahren stieg der eigentlich angestammte Kreisklassist in einer Entscheidungspartie gegen den SV Hohenlinden dramatisch ab und kämpft seitdem um die Rückkehr aus der A-Klasse, wie Hiller betont: „Wir wollen unbedingt in die Kreisklasse. Wir haben eine gute Saison gespielt und momentan einen guten Lauf. Nach der verlorenen Partie gegen Dornach hatten wir einen kleinen Durchhänger, aber in den beiden letzten Spielen waren wir wieder souverän.“

Nicht ganz glücklich zeigt sich Alexander Niedermayer mit der „Landkreis-Konkurrenz“, der Relegationspartie zur Kreisliga in Steinhöring. „Das hätte man auch anders legen können.“ Trotz der zeitgleich angesetzten Begegnung in räumlicher Nähe erwartet der ASV dennoch viele Zuschauer an der Wiesmühlstraße.