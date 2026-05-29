ASV Glonn kann Abstieg vermeiden – braucht aber Hilfe von Meister Poing

FB KK Glonn (blau) Luis Spitzenberger vs Kirchseeon Christian Koepp – Foto: Sro

Der Tabellenletzte ASV Glonn kann am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz springen. Dafür muss der TSV Poing in Hohenbrunn gewinnen – und Glonn selbst mindestens einen Punkt holen.

Ehe das Hinspiel gegen den Kreisliga-Releganten am Dienstag oder Mittwoch in Grafing steigt (siehe Bericht Seite 9), „wollen wir die Saison mit einem Sechs-Punkte-Wochenende angemessen beenden“, verweist Pfeifer auch auf das Derby der Reserve in der A-Klasse 6. Im Hinblick auf die beiden anstehenden Relegationsspiele sei es aber natürlich auch wichtig, dass sich kein Mitglied der Grafinger Kapelle jetzt noch verletze, ehe in der Bärenstadt vielleicht in einer Woche der Aufstiegsmarsch geblasen wird.

Mit „voller Kapelle“ spielen die Grafinger laut Abteilungsleiter Stefan Pfeiffer bei ihrer Generalprobe für die anstehende Relegation zur Kreisliga auf. Lediglich Chefdirigent Stefan Holzmann fehlt. „Er kommt aber Montag mit dem Zug zurück und unterbricht seinen Italien-Urlaub“, erklärt Pfeifer. „Großer Respekt! Auch wenn es seine Frau sicher nicht so toll findet: Stefan hat mit den Jungs ja das ganze Jahr darauf hingearbeitet und will bei der Relegation dabei sein.“

In der Kreisklasse 6 sind die Entscheidungen an der Tabellenspitze bekanntlich schon lange gefallen. Offen bleibt die Abstiegsfrage: Der Tabellenletzte ASV Glonn kann auf den letzten Drücker den direkten Abstieg noch vermeiden und auf den Relegationsrang springen. Dazu muss der ASV seinen unmittelbaren Konkurrenten TSV Hohenbrunn überholen und benötigt hierzu die Hilfe des TSV Poing . Bei einem Sieg des Meisters in Hohenbrunn genügt den Glonnern schon ein Punkt in Forstinning . Bei einem Remis zwischen Hohenbrunn und Poing muss ein Sieg her, bei einer Poinger Niederlage ist der Abstieg besiegelt.

Der aktuelle Trend spricht dabei aber tatsächlich für den ASV. Scheinbar schon aussichtslos abgeschlagen, entwickelte die Mannschaft nach dem Trainerwechsel zu Alexander Niedermayer neue Kräfte und holte aus den letzten drei Partien fünf Punkte – ohne jeden Gegentreffer. „Wir haben uns in den letzten Wochen ordentlich stabilisiert. Aber trotzdem sind wir nicht umsonst unten drin“, zieht Abteilungsleiter Jakob Stefer ein vorläufiges Saisonfazit. „Jetzt wollen wir aber in Forstinning gewinnen und hoffen, dass Poing seiner Favoritenrolle in Hohenbrunn gerecht wird.“

Die personelle Lage könnte laut Stefer dabei besser sein. „Aber egal. Die Spieler, die dabei sind, werden alles reinwerfen.“ Sollte der ASV dann doch noch erstmalig seit dem 16. Spieltag den letzten Tabellenrang verlassen, wartet ein einziges Relegationsspiel auf dem eigenen Platz gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse 6 (entweder Kirchheim II oder SC Baldham-Vaterstetten II) auf die Glonner.

Dem sportlichen Abschied aus der Kreisklasse 6 wird keine große Meister- und Aufstiegsfeier des TSV Poing folgen. „Die hatten wir nämlich schon vorletzten Samstag“, erklärt Spielertrainer Stefan de Prato. Deshalb habe man auch die Partie beim TSV Zorneding II zuletzt verlegt – und mit 8:0 gewonnen. „Unsere Erste, die Zweite und auch die Damen sind aufgestiegen, die A-Jugend spielt noch um den Aufstieg mit – da ist es schon sehr schön und sehr rauschig geworden“, schwärmt de Prato vom gelungenen Abschlussfest. Ruhigen Gewissens kann er nun seinen Urlaub genießen und Co-Trainer Florian Muck in Hohenbrunn freie Hand lassen. Gleichzeitig kann Stefan de Prato die Glonner beruhigen, die ja im Fernduell mit Hohenbrunn um den Relegationsplatz zwingend auf Poinger Hilfe angewiesen sind. „Die Jungs sind alle so heiß, und gerade die Jüngeren wollen sich jetzt im Hinblick auf die Kreisliga natürlich präsentieren.“

In einem Duell zweier Tabellennachbarn hat der FC Markt Schwaben (Platz 8) am letzten Spieltag noch den Ansporn, den Verfolger aus Putzbrunn (zwei Zähler Rückstand) nicht mehr vorbeizulassen. Mit dem dritten Sieg in Folge könnte man sich sogar noch auf Rang sieben verbessern.

Wie berichtet bekommen die Zornedinger die abschließenden drei Zähler durch den Nichtantritt der Neutruderinger am grünen Tisch serviert. An Platz zehn wird das am Ende aber nichts ändern.

Ein Ränke- oder Rängespiel zweier Kontrahenten, die sich lange noch im Aufstiegsrennen wähnten, findet am Samstag in Feldkirchen statt. Dem ATSV Kirchseeon winkt der Platz des ersten Verlierers im Endklassement: Rang drei.

Einen unspektakulären Saisonausklang verspricht das Heimspiel der Ittlinger-Elf gegen den Tabellenelften zu werden. Die Fußballfans am Postanger lassen sich aber gerne positiv überraschen.