ASV geht in Augsburg leer aus

In den ersten zehn Minuten waren die beiden Torhüter gefordert und bewahrten ihre Mannschaft jeweils mit guten Paraden vor dem Rückstand. Bei Cham scheiterte Singer nach Vorlage von Schwarz. In der 15. Minute hatte der ASV Pech, als es nach einem Foul an Macht im Sechzehner keinen Strafstoß gab. „Hier hätte die Partie einen anderen Verlauf nehmen können“, ärgerte sich Chams Trainer Perlinger. Stattdessen musste man im ersten Drittel noch zwei Treffer des TSV schlucken. Den Konter zum 1:0 aus Sicht der Heimmannschaft schloss Ilazi (19.) ab, ehe Wildegger (27.) nach einer Ecke zum 2:0 abstaubte. Im zweiten Drittel hatte Schwaben Augsburg gute Möglichkeiten die Führung weiter auszubauen. Cham hielt aber mit großem Kampf dagegen und kam durch Daschner (43.) zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß staubte der Chamer ab und bugsierte den Ball über die Linie. Im Schlussdrittel zogen die Hausherren noch einmal die Zügel an und kamen unter tatkräftiger Mithilfe von Chams Schlussmann Griesbauer, dem ein Schuss durch die Handschuhe rutschte, zur Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte dann Wildegger (87.), der sich beim Pressschlag mit Schlecht durchsetzt, anschließend in den Strafraum dribbelt und überlegt ins lange Eck abschließt. „Eine verdiente Niederlage. Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen und kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Zudem hatten wir Probleme das hohe Tempo von Augsburg mitzugehen“, so Perlinger.