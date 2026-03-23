ASV „erobert“ den Wachtberg von Ralph Strobl · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Gäste aus der Oberpfalz kollektiv überzeugend – nach zwei Mal 3:3 nun drei Punkte vom Spielort Wachtberg in Velden mitgenommen – intensives Spielniveau, frühlingshaftes Wetter, nicht einfache Platzverhältnisse, dreistellige Zuschauerzahl – in der Vorrunde (14. September) 2:0 für Michelfeld Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

18. Spieltag

Sonntag, 22. März 2026, 15 Uhr:

SG Oberes Pegnitztal - ASV Michelfeld 0:2 (0:1)

Die gastgebende SG mit den Stammvereinen aus Rupprechtstegen, Velden und Hartenstein (zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge verloren, davor am 26. Oktober 3:0 gegen den FC Pegnitz) trat mit 16 Akteuren an – dieses Mal mit Lucas Gerstacker und Stefan Krachunov für Aziz Sonkaya (Ersatzbank) und Patrick Wolf II. Der ASV aus der Oberpfalz (mit einem Auswärtssieg und einer Heimniederlage nach der Winterpause gestartet) hatte 14 Spieler am Spielberichtsbogen stehen – im Vergleich zur Vorwoche spielten Thomas Hofmann und Devit Akdemir für Nicolas Christl und Jannik Friedl (beide zunächst auf der Bank), vom Stamm fehlten Daniel Meier (verletzt), Louis Schnoy (privat verhindert) und Paul Gropp (krank).

In einem intensiven Match mit zwei motivierten und kommunikativen Teams erarbeiteten sich die Gastgeber in den ersten sieben Minuten drei Eckbälle (zur Halbzeit 5:0, insgesamt 8:3), aber während der gesamten 90 Minuten keine 100-prozentige Torchance. Die gut eingestellten Michelfelder gingen in Minute 34 richtungweisend mit 0:1 in Führung, als ein Nachsetzen von Julian Schäffner mit einem konsequenten und platzierten Torschuss von Thomas Hofmann belohnt wurde. Er traf aus halbrechter Position im Sechzehner halbhoch scharf ins lange Eck – sein zweites Saisontor. Die SG OP drückte bis zum Sechzehner auf den Ausgleich, jedoch ohne Durchschlagskraft und ohne gefährliche Torabschluss-Szenen. Die ASV-Defensive verteidigte stabil, aufmerksam, konsequent und leidenschaftlich. Der schnelle SG-Stürmer Özcan Sonkaya (sechs Saisontore) wurde quasi ausgeschaltet. Nach einem leistungsstarken Doppel-Wechsel (Nicolas Christl und Jannik Friedl für Simon Zitzmann und Thomas Hofmann, 62.) war offensiv auch wieder mehr Entlastung geboten und sechs Minuten vor dem Ablauf der regulären Spielzeit verwandelte Nico Metschl einen berechtigten Foulelfmeter (der fleißige Mittelstürmer Leon Haberberger wurde halbrechts im Strafraum von Lucas Gerstacker zu Boden gecheckt) zum 0:2-Endstand. In Minute 59 hätte es schon Elfmeter geben können, als Julian Schäffner an fast der gleichen Stelle zumindest heftig geblockt wurde. Auf Querpass von Jannik Friedl hätte der ebenfalls eingewechselte Nicolas Christl halblinks frei in der Box einschießen können, aber die die vielbeinige Heim-Abwehr blockte den Schuss in höchster Not noch zum Eckball (80.). Fazit: Die SG OP verlor das vierte Spiel in Folge, steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz Richtung A-Klasse und muss sich offensiv mehr einfallen lassen. Der ASV M hat auch sein zweites Auswärtsspiel nach der Winterpause gewonnen, auf die 0:2-Heimniederlage gegen die SG FC Wichsenstein/SV Bieberbach eine Reaktion gezeigt und bleibt bei noch sieben ausstehenden Spielen (bis zum Sonntag, 17. Mai mit einem Heimspiel gegen die SG FC Thuisbrunn/SC Egloffstein) im Rennen um den Relegationsplatz Zwei. Der 0:2-Auswärtssieg in Velden (15. Spiel 2025/26) war das vierte ASV-Match der Saison ohne Gegentor. Nico Metschl, der bereits im Hinspiel traf, erzielte seinen dritten Saisontreffer.