Beide Mannschaften spielen eine richtig starke Saison und gehören zur absoluten Spitzengruppe. Union Lohne wird seinem Anspruch als Vizemeister der Vorsaison gerecht und ist aktuell nach sieben Spielen noch ungeschlagen. Der ASV kassierte zwar bereits eine Niederlage, konnte aber ebenfalls schon viermal gewinnen. Union-Coach Dennis Brode wundert es nicht, dass die Mannschaft von Jan Zevenhuizen eine solch starke Spielzeit absolviert und warnt vor den Stärken von Altenlingen – „Mich überrascht es nicht, dass sie so gut sind. Ich habe sie vor der Saison zum engeren Kreis gezählt und da werden sie auch am Ende landen. Sie stehen da völlig zurecht und haben eine super Truppe – sehr homogen, spielen viele Jahre schon zusammen und haben einen klasse Trainer. Ich freue mich auf Donnerstag, das wird bestimmt ein schönes Spiel. Wir haben fast alle Spieler an Bord, bei uns fehlen Phil Stricker und Niklas Berger, ansonsten sind alle da."

Aufgrund des Remis zwischen Vorwärts Nordhorn II und der SG Freren (1:1) am Mittwoch haben zudem beide Teams mit einem Sieg die Möglichkeit sich im Nachbarschaftsduell die Tabellenführung zu erobern – Spannung ist somit vorprogrammiert.

Anpfiff ist dann am Donnerstagabend um 20:00 Uhr am Wallkamp.