ASV Einigkeit Süchteln feiert Statement-Sieg gegen den Champion

Auswärtsspiel für Solingen 03. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Spieltag 32 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 kassierte nach dem bereits feststehenden Aufstieg eine deutliche Niederlage beim ASV Einigkeit Süchteln. Vor allem Bora Nurettin Kat und Leonit Popova brachten den Meister früh ins Wanken

Der ASV Einigkeit Süchteln hat dem frischgebackenen Meister 1. Spvg Solingen Wald 03 eine überraschend klare 1:4-Niederlage beigebracht und damit ein starkes Signal im Rennen um Platz zwei gesetzt. Bereits nach acht Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Bora Nurettin Kat nutzte die erste größere Möglichkeit eiskalt aus und brachte Süchteln früh auf Kurs. Nach einer halben Stunde erhöhte schließlich Leonit Popova auf 2:0, ehe Kat kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für eine Vorentscheidung sorgte.

Auch nach dem Seitenwechsel fand der Meister nicht den gewohnten Zugriff. Zwar brachte Trainer Daniele Varveri bereits zur Pause frische Kräfte, doch die Gastgeber blieben dominant. In der 63. Minute erhöhte Finn Theißen sogar auf 4:0, nachdem Süchteln die Räume im Umschaltspiel konsequent nutzte. Erst in der Nachspielzeit gelang Wald durch einen Foulelfmeter von Enes Topal noch Ergebniskosmetik.