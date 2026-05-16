ASV Einigkeit Süchteln feiert Statement-Sieg gegen den Champion

Spieltag 32 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 kassierte nach dem bereits feststehenden Aufstieg eine deutliche Niederlage beim ASV Einigkeit Süchteln. Vor allem Bora Nurettin Kat und Leonit Popova brachten den Meister früh ins Wanken
Der ASV Einigkeit Süchteln hat dem frischgebackenen Meister 1. Spvg Solingen Wald 03 eine überraschend klare 1:4-Niederlage beigebracht und damit ein starkes Signal im Rennen um Platz zwei gesetzt. Bereits nach acht Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Bora Nurettin Kat nutzte die erste größere Möglichkeit eiskalt aus und brachte Süchteln früh auf Kurs. Nach einer halben Stunde erhöhte schließlich Leonit Popova auf 2:0, ehe Kat kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für eine Vorentscheidung sorgte.
Auch nach dem Seitenwechsel fand der Meister nicht den gewohnten Zugriff. Zwar brachte Trainer Daniele Varveri bereits zur Pause frische Kräfte, doch die Gastgeber blieben dominant. In der 63. Minute erhöhte Finn Theißen sogar auf 4:0, nachdem Süchteln die Räume im Umschaltspiel konsequent nutzte. Erst in der Nachspielzeit gelang Wald durch einen Foulelfmeter von Enes Topal noch Ergebniskosmetik.
Für Süchteln war der Sieg enorm wichtig. Durch die drei Punkte verkürzt die Mannschaft den Rückstand auf den zweiten Platz auf nur noch einen Zähler und hält den Druck auf den SC Kapellen-Erft im Rennen um die Vizemeisterschaft hoch Wald bleibt trotz der deutlichen Niederlage souveräner Tabellenführer und Meister. Eine Pleite, die angesichts der Feierlichkeiten sicherlich zu verschmerzen ist.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II