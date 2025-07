ASV Eglfing nach Abstieg: „Krass, wie viele Spieler von anderen Vereinen angerufen werden“

Vor acht Jahren stieg der ASV Eglfing in die Kreisklasse auf. Im ersten Spiel in dieser neuen Liga stand ein gewisser Felix Heidl auf dem Platz und gab mit 18 Jahren sein Debüt. „Mein erstes Pflichtspiel bei den Herren“, erinnert er sich. Die Partie Anfang August 2017 gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf endete 2:1 für den ASV. Felix Heidl hat darauf die ganze Reise seines Heimatvereins mitgemacht und mitgestaltet, erst als Spieler, zuletzt als Trainer.

In Eglfing erzählen sie von einem schleichenden Prozess. Von Jahr zu Jahr zwackte man ihnen ein, zwei Fußballer ab. Schlimmere Krankheiten, ungeplante Wechsel und die Lebensuhr, die sich nicht zurückstellen lässt, sorgten dafür, dass dieser Kader, diese große Einheit, immer kleiner wurde. Die meisten Trainings dieser Saison verbrachte Felix Heidl mit sieben, acht Mann. „Nicht so geil“, sagt der junge Coach nach seiner ersten Saison.

Erst als zum Start der Rückrunde wieder alle Mann beisammen waren, lief es für einige Wochen gut. Vier Siege aus fünf Spielen spülten den ASV zurück in die Verlosung um den Klassenerhalt. Ehe einmal mehr der Hammer des Schicksals auf sie herniederging. Korbinian Ertl (elf Tore), Stefan Bergmeister und Anton Bach verletzten sich schwerer. Bei letzteren beiden Akteuren ist noch offen, ob und wann sie wieder zurückkehren. „Dann reicht es nicht mehr. Der Abstieg ist verdient gewesen. Auch wenn ich mir das anders vorgestellt habe“, sagt Felix Heidl.

In anderen Orten hätte ein Abstieg in die A-Klasse eine ganze Mannschaft zerrissen. Trainer Heidl, der sehr nahe dran ist an seinem Team, konnte nicht fassen, was nach dem letzten Spieltag passierte: „Krass, wie viele Spieler von anderen Vereinen angerufen werden, wenn man absteigt. Es gibt keinen Spieler, der noch nicht angerufen wurde.“ Doch das große Buhlen um Eglfings Überreste verlief erfolglos. Soweit Heidl das weiß, hat sich noch niemand für einen Wechsel entschieden. „Das macht uns aus: Jeder steht zu Eglfing.“

Die Fußballer haben sich gewissermaßen selbst in die Pflicht genommen. Schon vor längerem gab es eine Sitzung von Vorstand, Trainern und Mannschaft. Aufgetischt wurde das delikate Thema, das längst jeden kleinen Dorfverein erreicht hat. Soll sich auch der ASV nach einem Partner umsehen und eine Spielgemeinschaft bilden? Mit dieser Frage hatte man sich zu beschäftigen, wo doch etwa schon im Nachwuchs fleißig mit Uffing kooperiert wird.

Das Votum fiel eindeutig aus. Sie bleiben eigenständig. Den Zusammenschluss verschieben sie noch um ein, zwei Jahre. Weil beinahe alle im Team Ende 20 und Anfang 30 sind, ziehen sie aus zu einem letzten Ritt unter dem grün-gelben-Banner. Die Sache mit der Spielgemeinschaft überlassen sie der nächsten Generation. „Die tut sich leichter in zwei Jahren“, sagt Felix Heidl.

Wiederaufstieg ist das Ziel

Nun also wieder A-Klasse, erstmalig übrigens in der Gruppe 5, die gen Norden in die Region Weilheim reicht. Heidl und die Kollegen freuen sich, dass es nicht mehr so viele Fahrten gen Garmisch-Partenkirchen sind – wie früher in der A-Klasse 6. Außerdem, finden sie, tun ein paar neue, ungekannte Plätze und Gegner einmal ganz gut. Ihr Ziel konkretisierten die ASV-Männer praktisch direkt nach dem Abstieg: „Es wird alles investiert, dass wir raufkommen“, sagt der Coach. Am kleinen Kader lasse sich kaum etwas ändern. Dafür warten weniger Spiele auf das Team. Ob Felix Heidl weitermacht, entscheidet sich in den kommenden zwei Wochen. Davor wird einmal noch kräftig gefeiert, bei der längst legendären La-Boum-Party am 5. Juli. Danach startet die Vorbereitung auf das nächste Kapitel, das A-Klasse heißt.