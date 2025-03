ASV Eglfing gelingt ein Start nach Maß bei der Mission „Klassenerhalt“

Konsequent im Abwehrverhalten: Die Eglfinger Anton Miller (li.) und Korbinian Thiel (rechts) stoppen gemeinsam Krüns William Exner. – Foto: Paul Hopp

Das lief ja bestens: Zum Start in die Frühjahrsrunde der Kreisklasse 3 gelang dem ASV Eglfing ein klarer Sieg. Der Trainer ist aber nicht zu euphorisch.

Eglfing – Zu gern hätte Eglfings Trainer Felix Heidl noch mindestens ein zusätzliches Testspiel absolviert, bevor der Start in die Frühjahrsrunde anstand. Doch es war nix zu machen. „Du hast keinen freien Termin auf Kunstrasen bekommen“, berichtete der Coach. So wurde es nur zwei Testpartien, die der ASV aber jeweils mit drei Toren Differenz gewann und so auch auf der Ergebnistafel dokumentierte, dass es „eine sehr gute Vorbereitung“ war, wie Heidl zufrieden feststellte. Den Trend setzten die Eglfinger auch im ersten Pflichtspiel der Kreisklasse 3 fort: Das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Krün gewann das Team mit 4:0 (0:0).

Der Erfolg war aufgrund der gezeigten Leistung und der Kräfteverhältnisse auf dem Platz verdient. Eglfing hatte mehr Ballbesitz und war spielstärker. Heidl zeigte sich denn auch zufrieden, trat zugleich aber auf die Euphoriebremse. „Wir wissen, es kommen harte Spiele auf uns zu." So schön der Auftaktsieg auch war: Der ASV steht auf dem 13. Platz und ist immer noch in der Abstiegszone. Aus der will man sich in den noch ausstehenden 14 Partien befreien. Platz zehn garantiert den direkten Klassenerhalt – aktuell sind es bis dahin sechs Punkte.

Gute Stimmung, fitte Spieler Zwei Pfeiler sind es, die den ASV derzeit tragen: eine gute Stimmung im Team und fitte Spieler. Heidl hat beobachtet, dass „ein Ruck durch die Mannschaft gegangen“ sei. Das Spieljahr 2024 schloss der ASV schon mit einem Sieg und zwei Remis ab. In der Vorbereitung nahm fast der komplette Kader am Trainingslager in Südtirol teil. Den Trip unternehmen die Eglfinger traditionell zusammen mit dem Frauen-Team.

Den Gegner gut vom Tor weggehalten: Eglfings Thomas Ertl (hier im Zweikampf mit Hubert Holzer) erwies sich als sichere Bank in der ASV-Abwehr. – Foto: Paul Hopp