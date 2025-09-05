ASV Dachau will Spitze verteidigen

Der ASV Dachau führt die Tabelle der Bezirksliga Nord an. Das soll – aus Sicht der Dachauer – auch so bleiben, nächster Gegner ist der FC Moosinning.

Der ASV Dachau ist Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord, doch spielerisch wirkt die Mannschaft derzeit nicht wie das beste Team der Liga. Hinter den Erfolgen steckt viel Arbeit, mehr, als Trainer Matthias Koston lieb ist. Dass die Dachauer trotzdem von Platz eins grüßen, spricht allerdings für sie. Am Sonntag (13 Uhr) empfangen sie den FC Moosinning im Sepp-Helfer-Stadion.

Es wird eine harte Prüfung für die Dachauer. Denn der Landesliga-Absteiger bringt enormes Potenzial mit – auch wenn die Tabelle ein anderes Bild zeichnet. Aktuell rangiert Moosinning mit drei Siegen, drei Niederlagen und einem Remis nur auf Platz neun.

Doch Koston hält viel vom Gegner. „Vom Potenzial her ist das eine wahnsinnig gute Mannschaft, die sehr, sehr viel Erfahrung hat“, warnt der ASV-Coach. „Ob Tobias Killer, Maximilian Siebald oder Christian Häusler – das sind Spieler, die eine Partie allein entscheiden können.“

Dachau selbst löste am vergangenen Wochenende den SV Walpertskirchen durch ein 3:1 im direkten Duell an der Tabellenspitze ab. Koston will die Momentaufnahme aber nicht überbewerten. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir weiterhin viel Arbeit vor uns haben”, so der Trainer. Immerhin: Die Urlaubszeit ist vorbei, Koston kann wieder auf einen fast kompletten Kader setzen.

Der Dachauer Trainer rechnet mit einem offenen Spiel, das keine Verschnaufpause zulässt. „Die werden sich nicht hinten reinstellen. Sie haben Bock zu kicken – und wir auch“, sagt Koston. Für seine Elf bedeutet das: wach bleiben, Zweikämpfe annehmen und Fehler minimieren. Denn Moosinning verfügt über Spieler, die Nachlässigkeiten bestrafen können.

Dachau geht als Spitzenreiter ins Wochenende und will diesen Platz verteidigen. Doch Koston sagt: „Wichtig ist, dass wir unser Spiel verbessern.“ Wenn dies gelingt und zusätzlich drei Punkte herausspringen, würde sich beim ASV sicherlich keiner beschweren.