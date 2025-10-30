ASV Dachau will Revanche nehmen

In Altenerding wollen sich die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau für eine herbe Klatsche zum Saisoneinstieg revanchieren.

Der Einstieg in die Bezirksligasaison 2025/26 verlief für die Fußballer des ASV Dachau – gelinde ausgedrückt – suboptimal. Auf eigenem Platz kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Koston Ende Juli gegen die SpVgg Altenerding eine herbe 1:4-Packung. „Da ist noch eine saubere Rechnung offen“, sagt Koston vor dem Rückspiel, mit dem die Dachauer am Sonntag um 12.30 Uhr in die Rückrunde starten.

„Sehr grün“ habe sich seine Mannschaft damals im ersten Saisonspiel verhalten, so Koston weiter. Das Gute: In den folgenden 14 Spielen passierte dies den Dachauern zumindest in dieser Ausprägung nicht noch einmal. In der Tabelle ging es sukzessive nach oben.

Alternerding beeindruckte damals im ASV-Stadion. Die SpVgg stelle eine fitte und offensivstarke Mannschaft, hat der Dachauer Trainer beobachtet. „Ich habe sie in der Tabelle deutlich höher erwartet.“

Tatsächlich vermochten die Altenerdinger das Leistungsvermögen aus dem Startspiel nicht zu halten, wenngleich zuletzt ein 1:1 gegen den Tabellendritten SVN München gelang. Altenerding steht in der Tabelle nach Abschluss der Vorrunde auf Rang sechs – mit 25 Punkten. Die Dachauer als Tabellenzweiter haben sechs Punkte mehr eingesammelt.

Besonderes Augenmerk sollten die Dachauer am Sonntag auf ihre linke Abwehrseite richten. Denn rechts verfügt Altenerding mit Antreiber Samuel Kronthaler und Leart Bilalli über eine extrem starke Achse. „Wie unbequem Altenerding sein kann, haben wir im Hinspiel gemerkt“, so Koston abschließend.

Immerhin: Der ASV-Trainer kann am Sonntag seine Wunschelf auf den Altenerdinger Rasen schicken, Absenzen gibt es wohl keine. Im Fernduell mit Spitzenreiter Walpertskirchen – am Sonntag im Spitzenspiel Gast beim VfR Garching – sollten die Dachauer tunlichst was mitnehmen.