Tor für Dachau: Szenen wie diese sieht man derzeit häufiger, der ASV Dachau ist Tabellenführer der Bezirksliga Nord. – Foto: Habschied

ASV Dachau will gegen Top-Team die Spitze verteidigen 8. Spieltag der Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord ASV Dachau Moosinning

Der ASV Dachau führt die Tabelle der Bezirksliga Nord an. Das soll – aus Sicht der Dachauer – auch so bleiben, nächster Gegner ist der FC Moosinning.

Der ASV Dachau ist Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord, doch spielerisch wirkt die Mannschaft derzeit nicht wie das beste Team der Liga. Hinter den Erfolgen steckt viel Arbeit, mehr, als Trainer Matthias Koston lieb ist. Dass die Dachauer trotzdem von Platz eins grüßen, spricht allerdings für sie. Am Sonntag (13 Uhr) empfangen sie den FC Moosinning im Sepp-Helfer-Stadion. Es wird eine harte Prüfung für die Dachauer. Denn der Landesliga-Absteiger bringt enormes Potenzial mit – auch wenn die Tabelle ein anderes Bild zeichnet. Aktuell rangiert Moosinning mit drei Siegen, drei Niederlagen und einem Remis nur auf Platz neun. So., 07.09.2025, 13:00 Uhr ASV Dachau ASV Dachau FC Moosinning Moosinning 13:00 PUSH

Doch Koston hält viel vom Gegner. „Vom Potenzial her ist das eine wahnsinnig gute Mannschaft, die sehr, sehr viel Erfahrung hat“, warnt der ASV-Coach. „Ob Tobias Killer, Maximilian Siebald oder Christian Häusler – das sind Spieler, die eine Partie allein entscheiden können.“ ASV Dachau: Folgt der nächste Sieg gegen Moosinning?