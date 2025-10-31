In Altenerding wollen sich Sergen Retzep und seine Teamkollegen vom ASV Dachau für die Auftakt-Klatsche revanchieren. – Foto: Habschied

ASV Dachau will für die herbe Hinspiel-Packung Revanche nehmen Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord ASV Dachau Altenerding

In Altenerding wollen sich die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau für eine herbe Klatsche zum Saisoneinstieg revanchieren.

Dachau – Der Einstieg in die Bezirksligasaison 2025/26 verlief für die Fußballer des ASV Dachau – gelinde ausgedrückt – suboptimal. Auf eigenem Platz kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Koston Ende Juli gegen die SpVgg Altenerding eine herbe 1:4-Packung. „Da ist noch eine saubere Rechnung offen“, sagt Koston vor dem Rückspiel, mit dem die Dachauer am Sonntag um 12.30 Uhr in die Rückrunde starten. So., 02.11.2025, 12:30 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding ASV Dachau ASV Dachau 12:30 PUSH

„Sehr grün“ habe sich seine Mannschaft damals im ersten Saisonspiel verhalten, so Koston weiter. Das Gute: In den folgenden 14 Spielen passierte dies den Dachauern zumindest in dieser Ausprägung nicht noch einmal. In der Tabelle ging es sukzessive nach oben. Alternerding beeindruckte damals im ASV-Stadion. Die SpVgg stelle eine fitte und offensivstarke Mannschaft, hat der Dachauer Trainer beobachtet. „Ich habe sie in der Tabelle deutlich höher erwartet.“