ASV Dachau weiter im Aufstiegsrennen – Kammerberg punktet Fußball-Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Zwei Tore erzielte Cihan Öztürk (rechts) gegen den TSV 54 (im Bild Torhüter Markus Blohmann und Omar Worogo). – Foto: HAB

Die Dachauer gewinnen verdient gegen den TSV 54 München. Kammerberg erkämpft sich einen wichtigen Punkt beim Tabellenzweiten.

Der ASV Dachau ist als Tabellenachter in den 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord gegangen – und mischt im Aufstiegsrennen weiter mit. Im Heimspiel gegen den TSV 54 München setzte sich die Elf von Trainer Matthias Koston am Samstag verdient mit 4:2 durch. Die Teilnahme an der Relegation ist weiterhin aus eigener Kraft möglich. Die Dachauer wollten von Beginn an zeigen, dass die Siege in den vergangenen beiden Spielen mehr ihrem Leistungsvermögen entsprechen als die Negativserie zum Start ins Jahr 2026. Dies gelang. „Wir waren klar überlegen”, sagte Trainer Koston, dessen Mannschaft früh ihre Großchance auf die Führung hatte: Tobias Erl köpfte nach fünf Minuten an die Latte, zwei Nachschüsse klärten die Gäste auf der Linie (5.).

Doch auf das 1:0 musste der ASV nur kurz warten. In der 11. Minute traf Maximilian Bergner nach einer Standardsituation mit einem wuchtigen Nachschuss. Wenig später rettete auf der anderen Seite Luca Demmel auf der Linie, ehe Cihan Öztürk nach einem Konter aus dem Lehrbuch auf 2:0 für den ASV erhöhte (18.). Weitere Treffer vor der Pause waren möglich. Koston: „Es hätte 3:0, 4:0 stehen können.” Nach dem Seitenwechsel belohnte Öztürk die Gastgeber mit dem 3:0 – erneut nach einem gut ausgespielten Konter (54.). Gute zehn Minuten später unterlief Leon Aust ein Foul im Strafraum. Ahmet Ünal verwandelte den Elfmeter sicher. Für Koston kein Beinbruch: „Da hat Leon etwas zu grün verteidigt. Das gehört dazu. Wir wollen junge Spieler entwickeln.” Der Gegentreffer blieb ohne Folgen, weil Tobias Erl einen Bergner-Freistoß wenig später zum 4:1 verwandelte (68.). Was Koston mehr störte, war die Schlussphase. „Wir haben es etwas zu locker angehen lassen”, so der Coach. Er meinte damit das Defensivverhalten vor dem 4:2 durch Korab Rusiti (83.) sowie das Ausspielen eigener Angriffe. „Da müssen wir wacher sein.” Torloses Remis – Kammerberg punktet beim Tabellenzweiten