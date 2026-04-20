ASV Dachau weiter im Aufstiegsrennen – Kammerberg punktet

Die Dachauer gewinnen verdient gegen den TSV 54 München. Kammerberg erkämpft sich einen wichtigen Punkt beim Tabellenzweiten.
Der ASV Dachau ist als Tabellenachter in den 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord gegangen – und mischt im Aufstiegsrennen weiter mit. Im Heimspiel gegen den TSV 54 München setzte sich die Elf von Trainer Matthias Koston am Samstag verdient mit 4:2 durch. Die Teilnahme an der Relegation ist weiterhin aus eigener Kraft möglich.
Die Dachauer wollten von Beginn an zeigen, dass die Siege in den vergangenen beiden Spielen mehr ihrem Leistungsvermögen entsprechen als die Negativserie zum Start ins Jahr 2026. Dies gelang. „Wir waren klar überlegen”, sagte Trainer Koston, dessen Mannschaft früh ihre Großchance auf die Führung hatte: Tobias Erl köpfte nach fünf Minuten an die Latte, zwei Nachschüsse klärten die Gäste auf der Linie (5.).
Doch auf das 1:0 musste der ASV nur kurz warten. In der 11. Minute traf Maximilian Bergner nach einer Standardsituation mit einem wuchtigen Nachschuss. Wenig später rettete auf der anderen Seite Luca Demmel auf der Linie, ehe Cihan Öztürk nach einem Konter aus dem Lehrbuch auf 2:0 für den ASV erhöhte (18.). Weitere Treffer vor der Pause waren möglich. Koston: „Es hätte 3:0, 4:0 stehen können.”
Nach dem Seitenwechsel belohnte Öztürk die Gastgeber mit dem 3:0 – erneut nach einem gut ausgespielten Konter (54.). Gute zehn Minuten später unterlief Leon Aust ein Foul im Strafraum. Ahmet Ünal verwandelte den Elfmeter sicher. Für Koston kein Beinbruch: „Da hat Leon etwas zu grün verteidigt. Das gehört dazu. Wir wollen junge Spieler entwickeln.”
Der Gegentreffer blieb ohne Folgen, weil Tobias Erl einen Bergner-Freistoß wenig später zum 4:1 verwandelte (68.). Was Koston mehr störte, war die Schlussphase. „Wir haben es etwas zu locker angehen lassen”, so der Coach. Er meinte damit das Defensivverhalten vor dem 4:2 durch Korab Rusiti (83.) sowie das Ausspielen eigener Angriffe. „Da müssen wir wacher sein.”
Das Saisonende rückt näher, und die Teams im hinteren Tabellendrittel der Fußball-Bezirksliga fangen an zu punkten. Die SpVgg Kammerberg stand beim zweitplatzierten SV Walpertskirchen daher unter Zugzwang – und nahm gestern immerhin einen Zähler mit: Die Gäste verdienten sich das 0:0-Remis durch eine gute Teamleistung. Auf Torhüter Robin Anselment war ebenfalls Verlass.
Zunächst war der 28-jährige Keeper allerdings kaum gefordert. Kammerberg verteidigte geschlossen und ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu. Walpertskirchen strahlte nur bei Standardsituationen Torgefahr aus, eine Großchance hatte der Tabellenzweite vor der Pause allerdings nicht. „Sie haben trotzdem gezeigt, dass sie zu Recht dort oben stehen. Das ist eine kampfstarke Mannschaft“, sagte SpVgg-Coach Victor Medeleanu.
Sein Team hielt allerdings dagegen. Die Gäste blieben vor der Pause zwar ebenfalls ohne Hochkaräter, hätten ihre Angriffe aber sauberer ausgespielt, wäre die Führung möglich gewesen.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Walpertskirchen erhöhte den Einsatz nun noch einmal – doch die Gäste blieben aufmerksam. Nur zweimal lag die Führung in der Luft, doch einmal konnte sich Anselment beim Pfosten bedanken, und dann rettete er stark im Eins-gegen-eins-Duell.
Die Kammerberger waren gefordert, blieben aber weiterhin bei ihrem Spielplan – und das zahlte sich aus. Nicht mit drei Punkten, aber mit einem Zähler, der im Rennen um die Nichtabstiegsplätze noch wichtig werden könnte.
Auch deshalb war Coach Medeleanu zufrieden: „Die Jungs haben gut gekämpft und sich den Punkt verdient. Wir müssen aber weiter jedes Spiel 150 Prozent geben.“