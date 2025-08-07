ASV Dachau vor unbequemer Aufgabe

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau empfängt am Freitagabend den TSV Rohrbach – eine Mannschaft, die gut gestartet ist.

Am Freitagabend um 18.30 Uhr empfängt der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau den TSV Rohrbach im Sepp-Helfer-Stadion – es ist die dritte Saisonpartie für die Mannschaft von Trainer Matthias Koston, die am vergangenen Wochenende beim FC Langengeisling ihren ersten Saisonsieg eingefahren hat. Gegen Rohrbach will der ASV nun nachlegen – weiß aber, dass ein unangenehmer Gegner wartet.

„Das wird ein ganz unbequemes Spiel“, sagt Koston. „Rohrbach ist sehr ordentlich gestartet.“ In der Tat: Der TSV Rohrbach, in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils Elfter, hat zum Auftakt der neuen Runde eine solide Punkteausbeute hingelegt (vier Zähler in zwei Partien) – und geht als Tabellenfünfter in den Spieltag. In der vergangenen Saison hatte sich die Elf von Spielertrainer Philipp Federl erst durch eine starke Rückrunde den Klassenerhalt gesichert. Daran scheint sie nahtlos anzuknüpfen.

Koston warnt deshalb vor mehreren Stärken des Gegners: „Sie sind fit, marschieren unheimlich viel – gegen den Ball, aber auch mit Ball.“ Zudem seien die Rohrbacher „ultragefährlich bei Standards“ und im Umschaltspiel „sehr gut“. Besonders die Mischung innerhalb der Mannschaft stellt der Dachauer Trainer heraus: „Sie haben sehr erfahrene Spieler wie Humbach und Federl – und dazu junge Wilde, die viele Meter machen.“

Der Respekt ist groß. Dennoch geht der ASV mit Zuversicht in die Partie – auch, weil in Langengeisling Moral und Stabilität stimmten. Auch unter der Woche habe die Mannschaft „sehr gut gearbeitet“, betont Koston. Im Training und im vorgezogenen Sparkassenpokal-Spiel bei AEG Dachau. Der ASV gewann nach Toren von David Dworsky (2) und Kilian Knöferl 3:0.

Auf David Dworsky muss Koston im Ligabetrieb jedoch verzichten (Sperre). Und Sebastian Mack wird am Freitag voraussichtlich urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stehen. „Das ist die einzige Änderung, die wir wohl in der Startelf haben werden“, so Koston. „Alle anderen müssen beißen.“

Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Altenerding will der ASV nun den ersten Heimsieg eintüten. Dafür braucht es laut Koston vor allem „volle Konzentration und eine disziplinierte Leistung über 90 Minuten – denn Rohrbach wird sich hier sicher etwas ausrechnen.“