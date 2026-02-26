ASV Dachau vor Topspiel mit Schwächen in der Defensive

Matthias Koston und der ASV Dachau haben nur noch wenige Tage Zeit die Schwächen in der Defensive zu beheben. – Foto: Johannes Traub

Am Samstag startet der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau mit dem Topspiel gegen Nord Lerchenau aus der Winterpause. Wenige Tage vor dem Restart trennten sich die Dachauer in ihrem letzten Test vom SV Waldeck Obermenzing 2:2. „Es war ein munterer Kick mit vielen guten Chancen und vielen Pressingsituationen“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Allerdings erlaubten sich beide Teams auch Fehler – das zeigte sich bereits in der sechsten Minute, als Lukas Obergrußberger den SV Waldeck nach einem einfachen Ballverlust der Dachauer in Führung brachte. Mitte der ersten Hälfte meldete sich der ASV zurück. Sebastian Just schloss einen Angriff über den Flügel zum 1:1 ab. Vor der Pause fielen keine weiteren Treffer.

Auch im zweiten Durchgang war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gäste erneut vorlegten. Dieses Mal war Marc Bedronka nach einer Standardsituation zur Stelle (62.). „Darüber müssen wir im Abschlusstraining noch sprechen, denn nach ruhenden Bällen waren wir zuletzt nicht immer sattelfest“, so Koston. Die Dachauer zeigten jedoch eine gute Reaktion. Weil Just in der 83. Minute den Doppelpack schnürte, beendeten die ASV-Kicker ihre Generalprobe mit einem ordentlichen Resultat. „Man sieht so langsam, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Jetzt geht es um den Feinschliff“, sagte Koston mit Blick auf den Ernstfall am Samstag gegen Nord Lerchenau. (Moritz Stalter)