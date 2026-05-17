ASV Dachau verpasst die Relegation und verabschiedet vier Spieler

Zum Saisonfinale zeigten Cihan Öztürk (rechts, hier im Zweikampf mit Freisings Michael Schmid) keine gute Leistung. – Foto: hab

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau beendet die Saison nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Freising auf Tabellenrang drei. Die Relegation wurde verpasst.

Vor dem Anpfiff hatte Koston die Chancen seiner Mannschaft auf Platz zwei als „minimal“ bezeichnet. Dennoch wollten die Dachauer ihre Hausaufgaben erledigen – doch genau das gelang nicht. Statt Druck auf Freising auszuüben, musste sich der ASV zunächst auf die Defensive konzentrieren. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die etwas gefährlichere Mannschaft. Dachau dagegen tat sich schwer in der Offensive. „Wir haben uns insgesamt keine Topchancen herausgespielt“, bilanzierte Koston später.

Lange lag beim Saisonfinale der Fußball-Bezirksliga Nord nur ein Treffer zwischen dem ASV Dachau und Platz zwei. Doch am Ende reichte es nicht zum großen Ziel: Die Dachauer erfüllten ihre Pflicht nicht und kassierten im Heimspiel gegen den SE Freising eine 0:1-Niederlage. Konkurrent Moosinning gewann derweil gegen Gerolfing. So fehlten der Mannschaft von Trainer Matthias Koston vier Punkte zum Aufstiegsrelegationsplatz. Trotz aller Enttäuschung blicken die Dachauer auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Während Freising zumindest vereinzelt gefährlich wurde, fehlte dem ASV im letzten Drittel die Durchschlagskraft. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Dachauer offensiv kaum Lösungen – und wurden schließlich bestraft. Nach einer Kontersituation flog eine Flanke an den zweiten Pfosten, dort köpfte ein Freisinger den Ball an die Latte. Fabrizio Brandes reagierte am schnellsten und versenkte den Abpraller zum 0:1 (63.).

Die Gastgeber versuchten zwar noch zu reagieren, doch mehr als zwei Halbchancen sprangen bis zum Schlusspfiff nicht mehr heraus. Spätestens als klar wurde, dass Moosinning einen 0:1-Rückstand gegen Gerolfing gedreht hatte, wich die Motivation. „Hinten raus hat das Ergebnis vom Nebenplatz natürlich auch etwas mit uns gemacht“, gab Koston zu.

Trotz der sportlichen Enttäuschung gelang dem ASV immerhin ein würdiger Abschied für mehrere verdiente Spieler. Sebastian Mack und Thomas Rieger beendeten ihre Karrieren, Leon Schleich wurde vor seinem Wechsel nach Garching ebenfalls verabschiedet. Auch Martin Schneider (nach Pfaffenhofen) bestritt sein letztes Spiel im ASV-Trikot. „Das war uns wichtig“, betonte Koston.

Den Dachauern war am Ende klar, dass sie ihre Aufstiegschance nicht gegen Freising verspielt haben. „Nach 30 Spieltagen lügt die Tabelle nicht“, sagte Koston. „Wir haben zu viele Spiele unnötig in den Sand gesetzt.“