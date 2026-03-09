ASV Dachau verliert den Anschluss: "Nicht über Aufstieg sprechen"

Es läuft nicht: ASV-Trainer Matthias Koston kritisiert seine Mannschaft vor allem wegen der Offensive. – Foto: Habschied

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau kommen im Jahr 2026 noch nicht klar. Jetzt gab es eine herbe 0:2-Heimniederlage gegen Gaimersheim.

„Wenn wir vorne so harmlos sind wie aktuell, müssen wir nicht über Siege oder den Aufstieg sprechen“, fand Koston deutliche Worte. Die Enttäuschung über den Auftritt seiner Mannschaft war dem Trainer deutlich anzumerken. Dabei hatten sich die Dachauer viel vorgenommen.

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau steckt in einer kleinen Ergebniskrise. Bei der 0:2-Niederlage gegen den TSV Gaimersheim am Samstag blieb die Mannschaft von Trainer Matthias Koston auch im zweiten Spiel nach der Winterpause ohne Punkte. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze wächst – und die Dachauer drohen, ihre gute Ausgangsposition im März zu verspielen.

ASV Dachau präsentiert sich zu ungefährlich vor dem Tor

„Wir wollten taktisch etwas anders auftreten, hatten uns einen klaren Plan zurechtgelegt“, erklärte Koston. Doch dieser erhielt früh einen Dämpfer. Nach wenigen Sekunden verteidigte der ASV einen langen Ball unsauber, beim anschließenden Eckball fehlte erneut die Zuordnung. Qendrim Hoti nutzte das Durcheinander zum frühen 0:1 (2.).

Danach übernahm Dachau zwar zunehmend die Kontrolle, gefährlich wurde es jedoch kaum. „Wir machen eigentlich ein ordentliches Spiel – aber nur bis etwa 40 Meter vor dem gegnerischen Tor. Es war brotlose Kunst“, sagte Koston. Die Dachauer hatten viel Ballbesitz, kamen aber kaum zu Abschlüssen. Weil auch Gaimersheim offensiv wenig zustande brachte, blieb es bis zur Pause beim knappen Rückstand.

Koston mit deutlicher Kritik an der Mannschaft

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig: Dachau spielte gefällig, blieb im letzten Drittel jedoch zu ungefährlich. Gaimersheim dagegen nutzte eine weitere Standardsituation konsequent. Denis Janjic traf nach einem ruhenden Ball zum 2:0 (63.). Die Dachauer versuchten zwar zu reagieren, doch die Durchschlagskraft fehlte weiterhin.

„Eigentlich war es ein 0:0-Spiel, denn Gaimersheim hatte bis auf die Standards auch keine Chancen“, sagte Koston. Deutlich kritischer wurde er mit Blick auf die eigene Mannschaft: „Nur ein Drittel der Spieler hat verstanden, worum es geht. Wenn du über 90 Minuten keinen Schuss aufs Tor bringst, kannst du nicht gewinnen. Aber dann schau wenigstens, dass die Null steht.“ Genau das gelang dem ASV Dachau erneut nicht – und deshalb ist er aktuell kein Spitzenteam.