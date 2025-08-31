ASV Dachau übernimmt Tabellenführung

Mit einem Sieg im Topspiel gegen Walpertskirchen schoben sich die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau an die Tabellenspitze.

Ein starkes Ergebnis, aber längst kein perfekter Auftritt: Mit einem 3:1-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer SC Walpertskirchen hat sich der ASV Dachau an die Spitze der Fußball-Bezirksliga Nord geschoben. Die Dachauer nutzten ihre Chancen konsequent, überstanden kleine Schwächephasen und setzten in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter.

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Seine Mannschaft erwischte im Topduell einen perfekten Start: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Sebastian Mack den Elfmeter sicher zum 1:0 (7.). Dachau bestimmte zunächst das Geschehen, verlor dann aber etwas die Linie.

Walpertskirchen kam besser ins Spiel und glich durch Florian Baumann aus (36.). Koston ärgerte sich vor allem über die Entstehung, denn obwohl ein Dachauer am Boden lag, spielte Walpertskirchen den Angriff aus. „Wir hatten davor in ähnlichen Situationen zweimal den Ball ins Aus gespielt, als ein Spieler von ihnen am Boden lag. Sie haben das nicht gemacht”, so der ASV-Coach, der aber anfügte: „Wir waren aber auch zu naiv. Solange das Spiel läuft, müssen wir wach sein.“

Die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte den Gastgebern, doch der ASV überstand die Druckmomente. „Da hatten wir Glück“, gab Koston zu, dem die Reaktion seiner Mannschaft aber gefiel: „Wir haben in der Pause Anpassungen vorgenommen und uns zurückgekämpft.“

Nach dem Seitenwechsel fanden die Dachauer wieder besser in die Zweikämpfe, sie setzten gezielte Nadelstiche. Einer davon brachte die Führung: Cihan Öztürk behauptete den Ball und spielte diagonal auf Maximilian Bergner, der im Strafraum abzog und das 2:1 markierte (73.).

Walpertskirchen warf daraufhin noch einmal alles nach vorne, doch Dachau verteidigte aufmerksam – und machte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Sack zu: Kilian Knöferl legte für Öztürk auf, der eiskalt zum 3:1-Endstand vollstreckte.

Damit bleibt der ASV seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und schiebt sich an die Tabellenspitze. Für Koston ist das aber kein Grund zur Euphorie: „Ganz ehrlich: Die Tabelle ist mir zu diesem Zeitpunkt in der Saison egal. Das Spiel hat gezeigt, dass wir weiterhin viel Arbeit vor uns haben.“