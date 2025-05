ASV Dachau steht in der Aufstiegsrelegation

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau dürfen weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen: Sie stehen in der Relegation.

Als der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten das Bezirksliga-Spiel des ASV Dachau beim bereits feststehenden Meister SVN München beendete, feierten die Gäste. Sie lösten durch ihren 2:0-Sieg aus eigener Kraft das Ticket für die Relegation zur Landesliga. „Ich bin immer noch angespannt”, sagte ASV-Trainer Matthias Koston weit nach dem Ende des Spiels. „Wir haben es geschafft. Das ist ein geiles Gefühl, aber irgendwie ist es auch komisch.”

Denn um aufzusteigen, muss sich der ASV in zwei Relegationsrunden durchsetzen. Zunächst treffen die Dachauer auf den SV Pullach (16. Landesliga Südost). Das Hinspiel steigt am Donnerstag (18.30 Uhr) im Sepp-Helfer-Stadion, das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in Pullach. Setzt sich der ASV durch, trifft er in der zweiten, entscheidenden Runde auf den Gewinner der Paarung VfB Forstinning (14. Landesliga Südost) gegen FC Wacker München (Zweiter Bezirksliga Süd). Nur der Gewinner steigt in die Landesliga auf.

Koston: „Das ist noch ein weiter Weg. Aber vor der Saison hätte ich die Aufstiegsrelegation sofort unterschrieben.”

Die Dachauer wollten im Fernduell mit dem Tabellendritten Gaimersheim nicht auf Schützenhilfe von Fatih Ingolstadt angewiesen sein. „Ich gehe davon aus, dass Gaimersheim zu 99 Prozent gewinnt”, sagte Koston. In diesem Fall hätte sein Team einen Sieg gebraucht. Neuperlach hatte den Aufstieg bereits in der Tasche. „Sie waren die beste Mannschaft. Obwohl für uns viel auf dem Spiel stand, wollten wir ihnen Respekt zollen”, so Koston. Seine Spieler bildeten beim Einlauf ein Spalier für den Meister.

Im Anschluss investierten die Dachauer viel, doch Neuperlach hatte ebenfalls starke Aktionen. Auch ohne Liga-Toptorjäger Maxi Ceballos (30 Tore in dieser Saison) tauchten die Münchner zweimal in der ersten Hälfte gefährlich vor dem ASV-Tor auf. Auf der anderen Seite vergab David Dworsky die bessere von zwei Topchancen der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Dachauer Glück, dass Neuperlach einen weiteren Hochkaräter liegen ließ. Vom ASV kam zunächst wenig, doch dann spielten es die Dachauer stark: Nach einem Angriff über die linke Seite inklusive Hereingabe traf Niklas Kiermeier zum 1:0 für die Gäste (68.).

Im Anschluss verteidigten die Dachauer zwar konsequent, zittern mussten sie trotzdem. Bis in die 87. Minute und zum Treffer von Cihan Öztürk, der den ASV mit dem 2:0 erlöste. „Damit war das Ding durch”, sagte Koston, der wenig später erleichtert jubelte: Da Gaimersheim gegen Fatih Ingolstadt nur 2:2 spielte, hätte sich seine Mannschaft sogar eine Niederlage erlauben können. Doch der Sieg zum Einstimmen auf die Relegation gefiel Koston besser.