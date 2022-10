ASV Dachau spielt gegen Holzkirchen und den Schlendrian Fußball-Landesliga

Die vergangene Trainingswoche und besonders die abschließende Einheit vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (15 Uhr) gegen den TuS Holzkirchen kam Haupt daher nicht ungelegen: „Wir haben so lala trainiert. Ich musste seit Längerem noch mal lauter werden. Aber ich hoffe, dass es ein Durchhänger zur richtigen Zeit war.“

ASV Dachau: Auswärtsschwäche des Gegners ist bekannt

Haupt hat keine Lust, vergebenen Chancen nachzutrauern und sich am Ende etwas vorwerfen zu müssen. Er weiß, dass seine Mannschaft in der Landesliga-Südost eine gute Rolle spielt, wenn die Spieler konzentriert auftreten und ihren Spielplan umsetzt. So holte der Aufsteiger 16 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen – und kletterte in der Tabelle erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte. Mit einem Sieg gegen Holzkirchen ist der Sprung vom neunten auf den fünften Platz möglich. Und beim Blick auf die Auswärtsschwäche des Gegners sollte das auch möglich sein.

Holzkirchen hat im Saisonverlauf nur ein Auswärtsspiel gewonnen. Beim 4:1-Erfolg in Karlsfeld war Christopher Korkor zweimal erfolgreich. Der Stürmer steht damit bei elf Treffern und gemeinsam mit Traunsteins Julian Höllen an der Spitze der Torschützenliste der Liga. Rund ein Drittel seiner Tore erzielte Korkor auswärts. Und damit gleicht seine persönliche Bilanz der seines Teams. Denn auch der TuS holte ungefähr ein Drittel seiner Punkte in der Fremde.