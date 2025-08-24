ASV Dachau setzt seinen Lauf fort

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau bleiben oben dran. Gegen Aufsteiger Palzing gab es einen 2:0-Erfolg.

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau hat seinen Lauf fortgesetzt. Gegen den Aufsteiger SVA Palzing feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Koston am Samstag einen 2:0-Heimsieg. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage und der vierte Sieg in dieser Phase.

Die Grundlage war neben einer effizienten Offensive eine stabile Defensive um einen starken Torhüter: Stefan Fängewisch vereitelte die wenigen Palzinger Chancen – und die hatten es in sich.

„Es war ein schweres Spiel. Palzing ist sehr defensiv orientiert und hat uns vor allem bei Standardsituationen gefordert“, sagte Koston. Die erste Hälfte verlief dementsprechend ausgeglichen. Dachau kam zwar gut ins Spiel, vergab aber seine erste Chance. Auf der anderen Seite verhinderte Fängewisch beim Alleingang von Andre Bauer den Rückstand. So ging es torlos in die Pause.

In der Halbzeit reagierte Koston. Der ASV-Coach nahm taktische Anpassungen vor und wechselte Harun Mohamed ein. Der Offensivspieler war sofort präsent, den Führungstreffer erzielte aber ein anderer: Nach einem Angriff über den Flügel kam der Ball ins Zentrum, ein erster Schuss wurde abgeblockt, ehe Leo Di Pasquale aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete (54.).

„Wir haben in der Pause bewusst Impulse gesetzt. Harun hat sofort für Belebung gesorgt – so fällt auch das 1:0“, erklärte Koston.

Palzing versuchte danach, aktiver nach vorne zu spielen. Mehrfach suchten die Gäste den Abschluss – doch an Fängewisch war kein Vorbeikommen. Dachau verteidigte konzentriert.

In der Nachspielzeit sorgte Mohamed für die Entscheidung, als er nach schnellem Umschaltspiel vor dem Tor eiskalt blieb (90.+2). „Damit hat er sich für seine guten Trainingsleistungen belohnt“, sagte Koston.

Trotz des Sieges mahnte der ASV-Coach: „Wir müssen weiter dranbleiben, weiter Gas geben und noch viele Dinge verbessern. Es läuft noch nicht so flüssig, wie wir es uns vorstellen. Jedes Spiel ist harte Arbeit – und aktuell haben wir auch das nötige Spielglück.“

Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien hat sich der ASV Dachau in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord festgesetzt. Für Palzing dagegen bleibt die Bilanz ernüchternd: Der Aufsteiger wartet nach sechs Spielen weiter auf den ersten Sieg.