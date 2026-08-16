ASV Dachau schnappt sich einen Punkt

„0:0 in Dornach ist völlig okay:“ ASV-Trainer Matthias Koston. – Foto: hab

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben beim torlosen Remis in Dornach verdientermaßen einen Zähler eingefahren.

Der ASV Dachau hat beim SV Dornach einen Achtungserfolg eingefahren. Nach dem durchwachsenen Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Nord erkämpfte sich die junge Mannschaft von Trainer Matthias Koston beim Tabellenzweiten ein 0:0. Dornach bleibt damit auch nach vier Spieltagen ungeschlagen.

Der ASV zeigte diesmal genau die Einstellung, die Koston zuletzt vermisst hatte – und setzte damit „eine neue Benchmark, die wir Stück für Stück nach oben schieben wollen”.

An den ersten Spieltagen punktete der ASV zwar solide, spielerisch überzeugten die Dachauer aber nicht. In Dornach zeigte die Mannschaft nun die erhoffte Reaktion. „Wir haben grundsätzlich eine super Einstellung gefunden und waren in jedem Zweikampf präsent“, lobte Koston seine Spieler. Dachau hatte über 90 Minuten gesehen sogar leichte Vorteile bei den Spielanteilen und Chancen. „Wir haben phasenweise sehr gut Fußball gespielt“, so der ASV-Coach.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nur selten wirklich gefährlich wurden. Dornach kam nach einem Dachauer Fehlpass im Aufbau zu einer guten Möglichkeit, doch der Abschluss von Christian Häusler aus rund 18 Metern war zu unplatziert und stellte ASV-Torhüter Stefan Fängewisch vor keine größeren Probleme. Auch bei den weiteren Offensivaktionen der Gastgeber war die Dachauer Defensive aufmerksam.

Nach dem Seitenwechsel nahm der ASV das Spiel zunehmend in die Hand. Vor allem in der Schlussphase erspielten sich die Gäste mehrere Möglichkeiten zur Führung. Joel Arthur scheiterte nach einem Zuspiel von Moritz Molnar nur knapp, als er den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbeischob. Auch Niki Kiermeier kam nach zwei abgeblockten Schüssen zu einer Doppelchance. Dazu verpasste Mathias Cebulla nach einer Flanke den Ball mit dem Kopf.

Defensiv ließ der ASV dagegen kaum etwas zu. Die größte Gefahr drohte kurz vor Schluss, als ein eingewechselter Dornacher nach einem Ballverlust der Dachauer aus halbrechter Position zum Abschluss kam, den Ball aber deutlich über das Tor setzte. „Wir hatten auch ein bisschen Glück“, räumte Koston ein.

Insgesamt konnte der Trainer mit dem Auftritt seiner jungen Mannschaft dennoch sehr gut leben. „0:0 in Dornach ist völlig okay“, sagte Koston. Der Tabellenzweite sei eine der Top-Fünf-Mannschaften der Liga. Und seine Mannschaft setzte ein Zeichen: „Jetzt können wir den Jungs vor Augen führen, was möglich ist, wenn alle Gas geben.“