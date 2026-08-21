ASV Dachau schnappt sich den erwünschten Punkt

Beim ASV groß geworden, mittlerweile in Diensten des VfR Garching: Korbinian Dietrich. – Foto: Michalek

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau hat beim VfR Garching bei einem 2:2-Remis den erwünschten Punkt eingefahren. Das Ergebnis ist für Trainer Koston in Ordnung.

Mit einem Punkt wäre man beim Fußball-Bezirksligisten ASV Dachau vor dem Spiel beim VfR Garching zufrieden gewesen – und genau dieser Punkt wurde es. Die Dachauer haben beim 2:2-Remis in der Schlussphase sogar mit drei Punkten geliebäugelt, doch der Lucky Punch gelang nicht mehr. Das war für Trainer Matthias Koston völlig okay, denn ein Sieg wäre „sicherlich unverdient“ gewesen.

Die Partie verlief zunächst ausgeglichen, Dachau hatte das Spiel eine halbe Stunde lang gut im Griff. In der 25. Minute belohnten sich die Gäste für eine gelungene Kombination: Leo Di Pasquale setzte Muhammed Chaouch in Szene, der mit einem Flachschuss das 1:0 erzielte. Für das ASV-Eigengewächs war es das erste Tor im Herrenbereich. „Er hat sich natürlich sehr darüber gefreut“, sagte Trainer Matthias Koston.

Lange hielt die Führung allerdings nicht. Nach einer Unstimmigkeit in der Dachauer Abwehr wurde Thomas Niggl auf der linken Seite freigespielt und traf flach ins lange Eck zum 1:1 (39.). „Da haben wir in der Abstimmung mit der Sechserposition und den beiden Innenverteidigern mehrmals nicht gut aufgepasst“, analysierte Koston.

Nach dem Seitenwechsel hätte die Partie dann sogar komplett kippen können. Der ASV überstand eine fünfminütige Druckphase nur mit viel Glück. Garching traf Pfosten und Latte, zudem war Torhüter Stefan Fängewisch zur Stelle. „Pures Glück, dass es da beim 1:1 bleibt“, räumte Koston ein. Dachau reagierte mit Wechseln und bekam die Partie wieder besser in den Griff.

Doch ausgerechnet in dieser Phase leistete sich der ASV abermals einen Fehler. Nach eigentlich gutem Spielaufbau verloren die Dachauer den Ball, Garching schaltete schnell um und spielte Thomas Niggl im Zentrum frei. Der schob den Ball durch die Beine von Fängewisch zum 2:1 ins Tor (76.).

„Was dann in der Viertelstunde vor Schluss passiert ist: Chapeau, Hut ab vor der Truppe“, sagte Koston. Die Dachauer fingen wieder an, Fußball zu spielen. Noah Niemann, Leon Aust, Di Pasquale und Moritz Molnar kamen zu guten Möglichkeiten. Der Lohn folgte in der 85. Minute: Nach einer Standardsituation stieg Abbas Hassan am höchsten und köpfte sehenswert zum 2:2 ein. Die Gäste hatten kurz vor Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg, trafen dabei aber die falsche Entscheidung.

Es blieb beim 2:2. „Alles in allem ist es über 90 Minuten kein ungerechtes Ergebnis“, bilanzierte der Trainer. Der ASV durfte angesichts der fünf Minuten nach der Pause mit dem Punkt sehr zufrieden sein.