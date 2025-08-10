ASV Dachau schlägt Rohrbach

2:1 gegen Rohrbach: Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau befreit sich langsam.

Eine Halbzeit lang trat der ASV Dachau so auf, wie er es von sich selbst erwartet: ballsicher, zielstrebig, defensiv souverän. Nach der Pause riss im Bezirksliga-Duell gegen den TSV Rohrbach der Faden – und plötzlich waren die Gäste im Spiel. Dachau musste noch einmal zittern, machte in den entscheidenden Momenten aber alles richtig und gewann 2:1.

„Es war ein weiterer Schritt, wir arbeiten uns langsam aus dem Tief heraus“, sagte Trainer Matthias Koston nach dem Spiel. Seine Elf erwischte einen Traumstart, denn schon in der 6. Minute belohnte sich der ASV für eine energische Anfangsphase. Niklas Kiermeier kam nach einer Kombination auf dem Flügel im Zentrum zum Abschluss und traf flach ins Eck.

Die Dachauer blieben dominant. Dafür wurden sie in der 27. Minute belohnt: Cihan Öztürk setzte sich im Strafraum durch und erhöhte im Nachschuss auf 2:0. „Die erste Halbzeit war sehr rund, wir haben den Gegner zu keiner Chance kommen lassen“, lobte Koston.

Nach Wiederanpfiff jedoch die kalte Dusche: Nur drei Minuten brauchte Rohrbach, um ins Spiel zurückzukehren. Nach einem eigenen Einwurf der Gastgeber kam eine Flanke in den Strafraum, Philipp Federl drückte den Ball über die Linie – das 2:1 (48.). „Das ist zu billig, da bringen wir eine Mannschaft, die in der ersten Hälfte quasi nicht existent war, wieder ins Spiel“, ärgerte sich ㈠Koston.

Die Gäste witterten ihre Chance, Dachau ließ in einigen Szenen die Konsequenz vermissen. Mit zunehmender Spieldauer verteidigte der ASV zwar wieder stabiler, konnte aber mehrere Kontersituationen nicht nutzen. Koston: „Da müssen wir einfach den Deckel draufmachen.“

Trotzdem reichte es für den ersten Heimsieg der Saison. „Am Ende ist egal, ob ein oder mehrere Tore Unterschied. Wichtig ist, dass wir drei Punkte geholt haben – wie, interessiert nächste Woche niemand mehr“, resümierte der ASV-Coach. Seine Mannschaft ließ durch den zweiten Sieg in Folge die Auftaktniederlage gegen Altenerding vergessen.