ASV Dachau patzt gegen Garching

ASV-Torhüter Stefan Fängewisch und seine Vorderleute unterlagen dem VfR Garching 0:1. – Foto: Habschied

Bittere Niederlage: Nach einem 0:1 gegen Garching auf eigenem Platz sind die Chancen auf den Aufstieg für den ASV Dachau gesunken.

Wie gewonnen, so zerronnen: Vor wenigen Tagen hatte sich der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau durch einen Sieg in Palzing die Chance auf die Aufstiegsrelegation in die eigenen Hände zurückgeholt. Nach der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen den VfR Garching am zurückliegenden Samstag ist nun wieder externe Hilfe nötig. Denn Dachau rutschte auf den 3. Tabellenplatz ab und muss zwei Spieltage vor Schluss auf Schützenhilfe hoffen. Das wurmte Trainer Matthias Koston: „Am Ende haben wir einfach zu wenig gemacht.“

Dabei entwickelte sich von Beginn an das erwartet zähe Spitzenspiel – allerdings ohne die erhoffte Qualität. Beide Teams agierten aus einer stabilen Ordnung heraus, wollten Fehler vermeiden und fanden offensiv kaum Lösungen. Lange Bälle prägten das Bild, zwingende Torchancen blieben Mangelware. „Wir sind dem Spitzenspiel nie gerecht geworden – weder wir noch Garching“, sagte Koston selbstkritisch.

Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte gehörte dennoch dem ASV. Nach einem zweiten Ball kam Thomas Rieger aus kurzer Distanz zum Abschluss, setzte den Ball aber über die Latte. Auf der anderen Seite wurde Garching lediglich nach Standardsituationen ansatzweise gefährlich, ohne Dachaus Defensive ernsthaft zu prüfen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf – bis zu der Szene, die den Unterschied machen sollte: Nach einer eigenen Ecke liefen die Dachauer in einen Konter, bei dem die Restverteidigung patzte. Über Umwege landete der Ball bei Dennis Niebauer, der zum 0:1 traf (67.). „Das war ein absoluter Fehler in der Absicherung – so darf uns das nicht passieren“, ärgerte sich Koston.

In der Folge versuchte der ASV, noch einmal Druck aufzubauen, blieb in der Offensive aber weiterhin zu harmlos. Zwei Halbchancen durch Koston selbst sowie ein Abschluss von Kilian Knöferl brachten keinen Erfolg. In der Nachspielzeit forderten die Dachauer nach einem Handspiel im Strafraum noch einen Elfmeter, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Nach dem Schlusspfiff hakte Sebastian Mack beim Schiedsrichter nach – und sah die Rote Karte. Der Kapitän fehlt damit mindestens für eine Partie.

Damit war der Nachmittag aus ASV-Sicht endgültig gelaufen. „Bitter, weil es maximal ein 0:0-Spiel war“, sagte Koston. „Aber wir haben es uns selbst zuzuschreiben.“

Der ASV hat den Aufstieg damit nicht mehr komplett in der eigenen Hand – und steht in den beiden verbleibenden Spielen unter Druck.