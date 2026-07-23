ASV Dachau muss sich nach radikalem Umbruch erst finden

Fordert bessere Körpersprache: ASV-Trainer Matthias Koston. – Foto: FuPa

Der ASV Dachau empfängt am Donnerstag den SV Waldperlach zum Bezirksliga-Auftakt. Sechs Spieler haben den Verein verlassen – drei davon spontan zu Türk Sport Garching.

Das Karriereende von Sebastian Mack und der Abgang von Leon Schleich zum Ligakonkurrenten VfR Garching waren schwer zu kompensieren, aber einkalkuliert. Die spontanen Wechselwünsche von Cihan Öztürk, Harun Mohamed und Andreas Jerkovic (alle Türk Sport Garching) überraschten den Verein dagegen. Für Koston und seinen neuen Partner Stefan Gutsmiedl bedeutete dies zusätzliche Arbeit. Im Laufe der Vorbereitung scheinen sie die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben.

Zum Ende der Vorbereitung kamen die Fußballer des ASV Dachau immer besser in Fahrt. Diesen Trend wollen sie zum Bezirksliga-Auftakt gegen den SV Waldperlach am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr) fortsetzen. Während der Gegner in den vergangenen Jahren in der Süd- und Ost-Gruppe gegen den Abstieg spielte, gehörten die Dachauer zuletzt zu den Topteams der Nord-Staffel. Es folgten große Veränderungen, die Trainer Matthias Koston als „radikalen Umbruch“ bezeichnete.

Die Neuzugänge sind jung und talentiert – und laut Koston inzwischen gut integriert. „Wir haben eine gute Einheit geformt. Es kann aber dauern, bis sich die jungen Spieler an das Tempo und unsere Spielweise gewöhnt haben“, sagt der Trainer. Joel Arthur und Abbas Syed Hassan vom SV Waldeck, Gutsmiedls Ex-Verein, meint er damit nicht. Beide haben ihre Bezirksliga-Tauglichkeit bereits unter Beweis gestellt.

ASV Dachau will von Spiel zu Spiel denken

Entsprechend positiv fällt Kostons Fazit nach der Vorbereitung aus: „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen – auch wenn wir natürlich schon gerne einen Schritt weiter wären.“ Für das Saisonziel bedeutet das: Die Dachauer wollen von Spiel zu Spiel denken und Schritt für Schritt vorankommen. „Wir sind bisher nicht so weit wie Freising oder Garching, die den Umbruch ein Jahr früher eingeleitet haben“, sagt Koston. Vor allem der SE Freising dient ihm als Blaupause – und ist für den Dachauer Coach der Topfavorit auf den Aufstieg.

Seine Elf muss zunächst auf einen ihrer erfahrensten Spieler verzichten. Maximilian Bergner ist nach seiner Verletzung zwar wieder im Lauftraining, benötigt aber noch Zeit. Umso mehr Verantwortung kommt auf die neuen Kapitäne zu: Niklas Kiermeier und sein Stellvertreter Sergen Retzep sollen die verjüngte Mannschaft führen. Bereits zum Auftakt wird auf beide viel Verantwortung zukommen.

Der SV Waldperlach war zuletzt vor allem wegen seines späten Wechsels von der Ost- in die Nord-Gruppe in aller Munde. Die Liga wuchs dadurch von 15 auf 16 Teams – was unter anderem Koston begrüßte. Was der Neuling sportlich zu bieten hat, weiß der ASV-Coach dagegen kaum. „Mit Sebastian Wastl haben sie einen guten Trainer und mit Alexander Mrowczynski und Marko Todorovic gute Spieler – Qualität ist also vorhanden.“

Die besitzt auch der ASV. Auch die Entwicklung in den sechs Testspielen macht Hoffnung: Nach drei Niederlagen zum Auftakt mit insgesamt 15 Gegentoren stabilisierte sich die Mannschaft. Es folgten drei Spiele ohne Niederlage, darunter die beiden 1:0-Siege in Olching und gegen Gutsmiedls Ex-Verein Waldeck.

„Wichtig ist, dass wir uns gegenüber der letzten Saison in den Heimspielen steigern und eine andere Körpersprache an den Tag legen“, sagt Matthias Koston.