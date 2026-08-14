ASV Dachau muss nach erster Niederlage zum Landesliga-Absteiger

„So langsam muss ein bisschen Gas rein“: Auch für Jonas Grundmann gilt die Forderung von ASV-Coach Matthias Koston. – Foto: hab

Der ASV Dachau tritt am Samstag beim SV Dornach an. Der Tabellenzweite ist als einziges Team mit sechs Punkten gestartet.

Nach drei Spieltagen in der Bezirksliga Nord weist der ASV Dachau eine ausgeglichene Bilanz auf, doch die Kurve zeigt nach unten: Auf den Auftaktsieg und ein Remis folgte zuletzt in Gerolfing die erste Saisonniederlage. Am Samstag (14 Uhr) steht beim Tabellenzweiten SV Dornach – und Absteiger aus der Landesliga – nun das vielleicht schwerste Spiel der noch jungen Saison an.

Dornach gelang als einzigem Team der Liga ein Sechs-Punkte-Start. Am vergangenen Wochenende musste die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric zwar beim Aufsteiger Allershausen (1:1) erstmals Punkte liegen lassen. Gemessen an den bisherigen Resultaten wird der Absteiger seinem Ruf als Mitfavorit jedoch gerecht.

Spielerisches Verbesserungspotenzial beim ASV Dachau

Mit Christian Häusler steht ein Stürmer mit Torinstinkt im Aufgebot. Ansonsten überzeugt der SVD bisher mit Ausgeglichenheit. Die neun Tore verteilen sich auf acht Spieler – nur Häusler hat doppelt getroffen. Spielerisch sieht ASV-Trainer Matthias Koston beim Absteiger allerdings noch Luft nach oben: „Nach dem größeren Umbruch müssen sie sich noch finden. Trotzdem ist das eine grundsolide Mannschaft mit viel Talent und guten Spielern.“

Einen Umbruch haben auch die Dachauer hinter sich. Von den vorderen Plätzen ist der ASV derzeit allerdings ein gutes Stück entfernt. Das zeigte die 0:2-Niederlage vor einer Woche in Gerolfing. Vor allem spielerisch sieht Koston noch großes Verbesserungspotenzial: „Wir haben zu wenige Spieler auf dem Platz, die immer den Ball haben wollen und sich zutrauen, zu kicken, Spieler, die Situationen auch mal klein-klein lösen können.“ Das hat teilweise auch mit der fehlenden Erfahrung auf diesem Niveau zu tun.

„Wir haben definitiv Spieler, die einfach noch zu grün hinter den Ohren sind und da einfach auch im Training schon teilweise an ihre Grenzen kommen. Das war einkalkuliert“, sagt Koston. Er und sein Trainerkollege Stefan Gutsmiedl räumen ihren Spielern Zeit ein. Sie machen aber auch klar, dass sie eine Lernkurve erwarten – und die dürfte nach ihrem Geschmack etwas steiler ansteigen als bisher.

„So langsam muss ein bisschen Gas rein in die Sachen, die wir besprechen. Wir erwarten schon, dass die Jungs von Einheit zu Einheit und von Spiel zu Spiel dazulernen“, so Matthias Koston weiter.