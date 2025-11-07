ASV Dachau muss gegen "eine der besten Defensiven der Liga" ran

Was haben der ASV Dachau und der FC Langengeisling gemeinsam? Beide Mannschaften waren am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz, weil ihre Spiele abgesagt wurden. Mit frischer Kraft geht es nun am Samstag um 13 Uhr im Dachauer Sepp-Helfer-Stadion in das direkte Duell der beiden Fußball-Bezirksligisten.

ASV-Trainer Matthias Koston verzichtete darauf, am vergangenen Wochenende kurzerhand eine Trainingseinheit einzustreuen. Dabei wäre es die Chance gewesen, mit einem großen Kader auf dem Platz zu stehen. „An den Wochenenden sieht es bei uns gut aus. Unter der Woche fehlen aber immer wieder Spieler aus den verschiedensten Gründen”, berichtete der ASV-Coach. Dies sei seit Mitte der Hinrunde so und alles andere als optimal.

Auch spielerisch bleibt seine Mannschaft bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. Tabellenplatz zwei ist unter diesen Umständen ein hervorragendes Resultat. Dass der Vorsprung auf Platz drei trotz der abgesagten Partie weiterhin vier Punkte beträgt, nahm Koston erfreut zur Kenntnis. Er sagt aber auch: „Die Relegation ist sehr hart – das haben wir in der vergangenen Saison gesehen. Um aufzusteigen, musst du eigentlich Erster werden.” Und dafür benötigen die Dachauer Siege.

Langengeisling hat trotz Tabellensituation die beste defensive der Liga

Mit Langengeisling kommt der Tabellen-14. an den Stadtwald. Das Hinspiel gewann der ASV auswärts mit 1:0. Es war eine enge Partie, die durchaus auch in die andere Richtung kippen hätte können. „Sie hatten Chancen, es war ultraknifflig”, erinnert sich Koston. Im Anschluss kam Langengeisling nie richtig in Tritt. Nur nach dem siebten Spieltag stand der FCL auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die Mannschaft leidet unter anderem am Ausfall des Spielertrainers Maximilian Hintermaier. Der ehemalige Regionalligakicker fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Dennoch rechnet Koston erneut mit einem schwierigen Spiel: „Sie haben nur 26 Gegentore kassiert. Rechnet man die sieben Gegentreffer aus dem 1:7 im Hinspiel bei Nord Lerchenau heraus, stellen sie eine der besten Defensiven der Liga. Die muss man erstmal knacken.”