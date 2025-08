ASV Dachau müht sich gegen Langengeisling – Kammerberg siegt souverän

Dachau – Mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause und dank eines Eigentores haben die Fußballer des ASV Dachau am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Beim FC Langengeisling setzten sich die Dachauer mit 1:0 durch – in einem Duell, das über weite Strecken arm an Höhepunkten war.

Auch Gegner Langengeisling – immerhin Dritter der Ost-Staffel in der vergangenen Saison – hatte nicht seinen besten Tag erwischt. So entwickelte sich in der ersten Hälfte ein zähes Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenigen strukturierten Angriffen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der ASV engagierter und mutiger. Das Spiel blieb zwar auf überschaubarem Niveau, doch Dachau übernahm zunehmend die Kontrolle.

Die Schlüsselszene ereignete sich nach einer Stunde: Ein Langengeislinger Angreifer lief frei auf das Dachauer Tor zu, doch ASV-Schlussmann Martin Schneider blieb ruhig und parierte stark. „Da hat uns der Martin im Spiel gehalten“, lobte Koston seinen Keeper, der diesmal den Vorzug vor Konkurrent Stefan Fängewisch erhielt.

„Spiegelt das Spiel gut wider“: Eigentor entscheidet Partie

Der ASV blieb am Drücker, im letzten Drittel fehlte aber weiterhin die letzte Konsequenz. Mit einer Ausnahme: In der 75. Minute setzte sich der eingewechselte Kilian Knöferl auf dem Flügel durch, brachte eine scharfe Flanke in den Strafraum – und der Langengeislinger Verteidiger Maximilian Maier fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. „Das Tor spiegelt das Spiel gut wider“, meinte Koston. „Es hat so eine Aktion gebraucht.“

In der Schlussphase ließ Dachau nichts mehr anbrennen. Die Wechsel in der zweiten Halbzeit – darunter die Bezirksliga-Debütanten Muhammed Chaouch und Leon Aust – sorgten für frischen Wind. „Das war sehr ordentlich“, befand der Trainer. Auch wenn die Dachauer Luft nach oben haben, überwog beim ASV die Erleichterung über den ersten Saisonsieg. „Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Koston. Bereits am kommenden Freitag (Beginn 18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Rohrbach wollen die Dachauer den nächsten Schritt machen – dann mit mehr Durchschlagskraft in der Offensive.

