ASV Dachau löst seine Aufgabe und steht vor alles entscheidendem Spiel

Eine Niederlage beim SV Waldeck hätte die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau im Aufstiegsrennen zurückgeworfen. Platz zwei wäre nicht mehr aus eigener Kraft möglich gewesen. Danach sah es zwischenzeitlich aus am gestrigen Sonntagnachmittag, ehe die Elf von Trainer Matthias Koston die Effizienz hochschraubte. Die Dachauer gewannen 3:2 und bleiben somit dem Tabellenzweiten TSV Gaimersheim auf den Fersen.

Waldeck-Obermenzing hatte am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die talentierten Youngsters konnten befreit aufspielen. Dachau stand nach dem Gaimersheimer Erfolg am Tag davor unter Druck, doch davon war den ASV-Kickern nichts anzumerken – den Torabschluss ausgeklammert. Denn allein in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste ein deutliches Chancenplus, doch nur Cihan Özturk brachte den Ball im Kasten der Obermenzinger unter (10.).