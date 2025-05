ASV Dachau löst seine Aufgabe

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben ihre Aufgabe gelöst und beim SV Waldeck 3:2 gewonnen. Der Aufstieg ist weiterhin möglich.

Eine Niederlage beim SV Waldeck hätte die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau im Aufstiegsrennen zurückgeworfen. Platz zwei wäre nicht mehr aus eigener Kraft möglich gewesen. Danach sah es zwischenzeitlich aus am gestrigen Sonntagnachmittag, ehe die Elf von Trainer Matthias Koston die Effizienz hochschraubte. Die Dachauer gewannen 3:2 und bleiben somit dem Tabellenzweiten TSV Gaimersheim auf den Fersen.

Waldeck-Obermenzing hatte am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die talentierten Youngsters konnten befreit aufspielen. Dachau stand nach dem Gaimersheimer Erfolg am Tag davor unter Druck, doch davon war den ASV-Kickern nichts anzumerken – den Torabschluss ausgeklammert. Denn allein in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste ein deutliches Chancenplus, doch nur Cihan Özturk brachte den Ball im Kasten der Obermenzinger unter (10.).

Kurz darauf schlug Waldeck zurück. Joel Arthur nutzte die erste Chance zum Ausgleich. Und auch der zweite nennenswerte Abschluss der Waldecker saß. Weil Philip Schemat ebenfalls erfolgreich abstaube (35.) und die Dachauer weiterhin fahrlässig mit ihren Chancen umgingen, ging es mit 2:1 für Obermenzing in die Pause.

„Wir dürfen nicht viel ändern, wir müssen nur unsere Chancen nutzen”, sagte Koston seinen Spielern zur Halbzeit. Die Dachauer beherzigten dies. Sie spielten weiterhin konsequent, schlossen ihre Angriffe in der nun nicht mehr so chancenreichen Partie allerdings konzentrierter ab – und drehten die Partie. Nach einer guten Stunde verwertete Leon Schleich eine Flanke auf den zweiten Pfosten zum 2:2.

Zehn Minuten später machte Torjäger Sebastian Mack aus dem Gewühl heraus das ASV-Comeback perfekt. Denn nach dem 3:2 für die Gäste fiel kein weiterer Treffer.

Die Dachauer dürfen weiterhin vom Aufstieg träumen. Am kommenden Wochenende steigt dann das möglicherweise vorentscheidende Duell gegen den direkten Konkurrenten TSV Gaimersheim. Gewinnen die ASV-Kicker, gehen sie mit einem Vorsprung in den letzten Spieltag.