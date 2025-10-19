ASV Dachau landet Pflichtsieg gegen Schlusslicht

Tor im Nachschuss: Sebastian Mack erzielte gegen Fatih Ingolstadt das Tor de Tages. – Foto: Habschied

Schön war‘s nicht, aber letztlich fuhr der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau gegen Schlusslicht Fatih Ingolstadt einen 1:0-Sieg ein.

Die Fußballer des ASV Dachau haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt – mehr aber auch nicht. Gegen das punktlose Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt mühte sich das Dachauer Bezirksliga-Spitzenteam am Samstag zuhause zu einem knappen 1:0-Sieg. Spielerisch blieb die Vorstellung deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück, doch dieses Szenario war einkalkuliert. „Wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, der null Punkte hat, und du selbst oben stehst, kannst du eigentlich nur verlieren“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston hinterher. „Jeder erwartet einen Sieg – bei jedem anderen Ergebnis bist du der Depp.“

Diese Ausgangslage machte sich bemerkbar. Dachau begann verhalten, agierte träge und über weite Strecken ideenlos. Dennoch bot sich Mitte der ersten Hälfte eine große Chance: Nach einer schönen Kombination tauchte Cihan Öztürk frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch an Torwart Daniel Wolf. Den Nachschuss setzte Maximilian Bergner an den Pfosten. Kurz vor der Pause doch noch die Führung – und auch die war hart erarbeitet. Nach einem Foul an Niklas Kiermeier zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Wolf parierte zunächst den Versuch von Sebastian Mack, doch den Nachschuss versenkte der ASV-Kapitän zum 1:0 (44.).