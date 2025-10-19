ASV Dachau landet Pflichtsieg

Schön war‘s nicht, aber letztlich fuhr der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau gegen Schlusslicht Fatih Ingolstadt einen 1:0-Sieg ein.

Die Fußballer des ASV Dachau haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt – mehr aber auch nicht. Gegen das punktlose Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt mühte sich das Dachauer Bezirksliga-Spitzenteam am Samstag zuhause zu einem knappen 1:0-Sieg.

Spielerisch blieb die Vorstellung deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück, doch dieses Szenario war einkalkuliert. „Wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, der null Punkte hat, und du selbst oben stehst, kannst du eigentlich nur verlieren“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston hinterher. „Jeder erwartet einen Sieg – bei jedem anderen Ergebnis bist du der Depp.“

Diese Ausgangslage machte sich bemerkbar. Dachau begann verhalten, agierte träge und über weite Strecken ideenlos. Dennoch bot sich Mitte der ersten Hälfte eine große Chance: Nach einer schönen Kombination tauchte Cihan Öztürk frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch an Torwart Daniel Wolf. Den Nachschuss setzte Maximilian Bergner an den Pfosten.

Kurz vor der Pause doch noch die Führung – und auch die war hart erarbeitet. Nach einem Foul an Niklas Kiermeier zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Wolf parierte zunächst den Versuch von Sebastian Mack, doch den Nachschuss versenkte der ASV-Kapitän zum 1:0 (44.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Dachau blieb feldüberlegen, ohne zwingend zu werden. Defensiv geriet das Team nur einmal ernsthaft in Gefahr – als der Schiedsrichter plötzlich auf Strafstoß entschied. „Wer allerdings gefoult haben sollte, konnte keiner der Offiziellen genau sagen”, berichtete ASV-Trainer Koston.

Fatih-Spielertrainer Attila Demir trat an, doch ASV-Keeper Stefan Fängewisch ahnte die Ecke und hielt den Elfmeter sicher (53.). Danach plätscherte die Partie dahin, geprägt von vielen Ungenauigkeiten und ungenutzten Offensivaktionen. Es blieb beim glanzlosen 1:0-Sieg des Favoriten.

Koston fand deutliche Worte: „Das war viel zu langsam, zu unemotional, zu uninspiriert. Ich erwarte mir mehr Biss, mehr Wille, mehr Aktionen nach vorn.“ Zufrieden war der Coach nur mit dem Resultat. „Am Ende stehen drei Punkte auf dem Konto – morgen fragt keiner mehr, wie die zustande gekommen sind.“ Doch Koston kündigte an, das am Montag im Training deutlich anzusprechen.