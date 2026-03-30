ASV Dachau in der Krise – Nächste Niederlage gegen Moosinning

Der ASV Dachau befindet sich in der Bezirksliga in einer Krise. – Foto: Johannes Traub

In den vergangenen Wochen bemängelte Koston den fehlenden Willen seiner Spieler. Das war in Moosinning anders. „Die Jungs waren über 90 Minuten engagiert“, sagte Koston. Vor allem nach dem Seitenwechsel konnten die Dachauer noch einmal zulegen. In der ersten Hälfte war dem ASV die Verunsicherung nach den jüngsten Ergebnissen jedoch anzumerken. Zudem ließ der schwer bespielbare Platz kaum geordneten Fußball zu. Deshalb waren auf beiden Seiten lange Bälle das Mittel der Wahl.

Der Einsatz stimmte dieses Mal, doch der ASV Dachau kommt in der Bezirksliga Nord nicht aus seiner Negativspirale. Beim FC Moosinning hat die Mannschaft von Trainer Matthias Koston mit 0:2 verloren und damit die fünfte Niederlage in Folge kassiert.

Dachau war zunächst gut im Spiel und erarbeitete sich in der Anfangsphase erste Halbchancen. Die Partie verlief ausgeglichen – bis die Gastgeber nach einer Standardsituation zuschlugen: Maximilian Völke brachte den FCM mit 1:0 in Führung (17.). „Da pennen wir wieder – das ist total ärgerlich“, so Koston.

Noch bitterer war die Entstehung des zweiten Treffers der Moosinninger. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld klärten die Gäste nicht konsequent, der zweite Ball landete im Strafraum bei Stefan Haas, der ins lange Eck zum 2:0 traf (37.). „Das sind genau die Probleme, die uns aktuell Punkte kosten“, sagte Koston.

Trotz des Rückstands zeigte der ASV Moral. Nach der Pause agierten die Dachauer griffiger in den Zweikämpfen und setzten Moosinning phasenweise unter Druck. Doch im letzten Drittel fehlte weiterhin die Konsequenz. „Wir bringen gute Aktionen nach vorne, aber es fehlt das letzte Quäntchen – und vielleicht auch das nötige Glück“, erklärte Koston.

Die beste Chance zum Anschluss hatte Maximilian Bergner, dessen Schuss an die Latte klatschte. Auf der anderen Seite hätte auch Moosinning nach einem Lattentreffer frühzeitig alles klar machen können. Am Ende blieb es beim 0:2.

„Ihr Sieg war nicht unverdient“, räumte Koston ein. Gleichzeitig wurde der Trainer deutlich: „Fünf Niederlagen in Folge sind nicht schön. Da brauchen wir nichts schönreden.“ Er richtete einen klaren Appell an sein Team: „Wir brauchen keine Leute, die jetzt stinkig sind, weil sie nicht spielen. Wir brauchen Spieler, die die Ärmel hochkrempeln und aus der Situation das Maximale rausholen.“ Der ASV könnte nun im Niemandsland der Tabelle enden.