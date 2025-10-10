ASV Dachau im Verfolgerduell: Koston warnt vor Regionalliga-Erfahrung

Es ist das Verfolgerduell schlechthin in der Fußball-Bezirksliga Nord: Wenn der ASV Dachau am Sonntag (15 Uhr) beim VfR Garching gastiert, treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander, die nur einen Zähler hinter dem SV Walpertskirchen liegen. Sollte der Spitzenreiter nicht gewinnen, winkt Dachau oder Garching die Tabellenführung.

Die Form spricht für die Gastgeber, denn während der ASV Dachau zuletzt beim 1:1 gegen den FC Gerolfing zwei Punkte liegen ließ, befindet sich der VfR Garching in absoluter Topform. Nach einem schwachen Start mit zwei Auftaktniederlagen hat sich der Absteiger gefangen und eine beeindruckende Aufholjagd gestartet: Nach acht Siegen aus den vergangenen zehn Spielen ist Garching in der Spitzengruppe angekommen. Zuletzt feierte der VfR vier Siege in Folge. Dabei kassierte die beste Defensive der Liga gerade einmal ein Gegentor.

ASV-Trainer Matthias Koston: „Garching ist aktuell in Topform. Sie profitieren von ihrer Erfahrung aus Bayernliga und Regionalliga.“ Koston hebt vor allem die Brüder Dennis und Mike Niebauer hervor, die mit ihrer Routine zu den Topspielern der Liga gehören. „Beide sind absolute Stützen und Zielspieler“, so Koston. Vor allem Vereinslegende Dennis Niebauer, der sowohl in der Bayern- als auch der Regionalliga für Garching zweistellig getroffen hat, beweist aktuell, dass er trotz seiner 38 Jahre noch lange nicht zum alten Eisen gehört.