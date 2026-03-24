ASV Dachau II fertigt den TSV Dachau III ab: „Unfassbar gute Leistung“ Fußball A-Klasse 1 von Nico Bauer · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

Der ASV Dachau II baut die Tabellenführung in der A-Klasse 1 aus. Im Derby gegen den TSV Dachau III gab es einen klaren Sieg.

In der A-Klasse 1 deutet derzeit viel darauf hin, dass der ASV Dachau II und der 1. FC Kollbach die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen. Das Duo wirkt konstanter und gefestigter als die Verfolger, die immer wieder überraschend Punkte liegen lassen. So., 22.03.2026, 13:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld III TSV Altomünster Altomünster 3 3 Abpfiff TSV Eintracht Karlsfeld III – TSV Altomünster 3:3 (1:1): Altomünster gehört zu den Mannschaften, die nicht weit von der Spitze weg sind. Für ganz vorn müsste der TSV aber solche Spiele gewinnen. Er zwar schnell in Führung (Ferdinando Plastina, 16.), aber erst nach einem späten Doppelschlag von Matthias Keil (80.) und Spielertrainer Raphael Penk (83., Elfmeter) sicherten sich die Gäste das Remis. Dazwischen trafen für die offensiv starken Karlsfelder Göksel Mete (29.), Amir Jafari (63.) und Damjan Cvijanovic (75.). „Am Ende war das Ergebnis gerecht“, sagt Alto-Coach Raphael Penk.

ASV Dachau II – TSV Dachau III 5:0 (4:0): Derbys haben immer eigene Gesetze, sagt man, doch für dieses Spiel galt das nicht. Die Gäste traten etwas ersatzgeschwächt an, und der überlegene ASV spielte die Partie seriös herunter. „Das war eine unfassbar gute Leistung“, so ASV-Trainer Patrick Belitz, „wir waren von der ersten bis zur letzten Minute eine Klasse besser. Wir wollten uns für die Vorrundenniederlage revanchieren und hätten das auch noch mit mehr Toren machen können.“ Für den ASV trafen Roberto Belviso (7.), Tim Sindler (21. Eigentor), Michael Pech (28.) und Luis Jendrzej (32., 64.). der Tabellenführer hat nun drei Punkte Vorsprung auf Kollbach, das dieses Wochenende spielfrei war.

SV Riedmoos II – SC Vierkirchen 0:4 (0:3): „Das war ein klarer Pflichtsieg“, lautete das Fazit des Vierkirchener Trainers Tim Görlitz, „auf diese Leistung können wir aufbauen“. Der Erfolg mit den Treffern von Benedikt Gamperl (17.), Michael Thieme (22., 43.) und Michael Schwindl (61.) war nie wirklich gefährdet. Für Vierkirchen geht es bereits am Dienstag um 19.30 Uhr weiter mit dem Heimspiel gegen den TSV Altomünster.

SpVgg Hebertshausen – SpVgg Kammerberg II 3:1 (1:0): Mit den drei Toren von Oliver Zick (11.), Niclas Gartmann (73.) und Anton Beste (80.) machte der Heimverein seine Hausaufgaben. Kammerberg kam zwischenzeitlich zum Ausgleich durch Manuel Sedlmair (57.). Hebertshausen festigte mit dem Arbeitssieg den dritten Tabellenplatz.