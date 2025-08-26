ASV Dachau II dreht das Spiel gegen SV Riedmoos II

Im spannenden Duell zwischen ASV Dachau II und SV Riedmoos II erlebten die 35 Zuschauer ein wahres Fußballdrama. Die Gäste aus Riedmoos starteten stark und gingen bereits in der 15. Minute durch Fabian Hirschvogel in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Jonas Richter in der Nachspielzeit (45.+1) auf 0:2, sodass der SV Riedmoos II mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel zeigte ASV Dachau II jedoch eine beeindruckende Moral. In der 61. Minute verkürzte Sven Weiß auf 1:2 und leitete damit die Wende ein. Nur fünf Minuten später fiel der Ausgleich zum 2:2. In der 69. Minute brachte Roberto Belviso die Gastgeber mit seinem Treffer erstmals in Führung. Den Schlusspunkt setzte erneut Sven Weiß in der 79. Minute, der mit seinem zweiten Tor des Tages den verdienten 4:2-Endstand besiegelte.

