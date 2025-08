ASV Dachau gewarnt nach Auftaktpleite: "Darf nicht nochmal passieren"

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord kommt es an diesem Samstag (17 Uhr) zum Duell zweier Mannschaften, die zum Auftakt eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten. Sowohl der ASV Dachau als auch der FC Langengeisling stehen nach dem ersten Spieltag unter Zugzwang – und wollen eine Reaktion zeigen.

Eigenschaften, die eigentlich auch auf seine eigene Mannschaft zutreffen sollten – doch davon war zum Auftakt wenig zu sehen. Koston: „Wir waren vor allem läuferisch nicht gut und haben viele Fehler gemacht, die ich mir nicht erklären kann.“ Nach einer intensiven Analyse arbeiteten die Dachauer in der Trainingseinheit am Dienstag an ihrem Defizit. „Wir sind mit der Aufarbeitung aber noch nicht fertig, weil es einfach zu viele Fehler waren“, so der Coach.

Die Bandbreite reichte dabei von kleineren taktischen Nachlässigkeiten bis hin zu gravierenden Problemen, etwa in der Restverteidigung bei Kontern. „Das darf uns nicht nochmal passieren“, betont Koston. Die Trainingswoche verlief aus seiner Sicht „sehr ordentlich“. Er fordert nun eine Reaktion: „Wir wollen unbedingt zeigen, dass wir es besser können.“

Verzichten muss der ASV auf David Dworsky, der nach einem Handspiel und folgender Roten Karte für zwei Spiele gesperrt wurde. Sergen Retzep ist weiterhin angeschlagen, sein Einsatz gilt als sehr fraglich.

Die Dachauer brennen darauf, den Fehlstart zu korrigieren. Koston erwartet jedoch einen Gegner auf Augenhöhe: „Ich bin überzeugt davon, dass Langengeisling uns einiges abverlangen wird.“