ASV Dachau geht „weiteren Schritt" und schlägt Rohrbach

Knapper Sieg: Leonardo Di Pasquale (rechts) und der ASv Dachau schlugen Rohrbach (weiße Trikots) 2:1. – Foto: Habschied

2:1 gegen Rohrbach: Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau befreit sich langsam.

Eine Halbzeit lang trat der ASV Dachau so auf, wie er es von sich selbst erwartet: ballsicher, zielstrebig, defensiv souverän. Nach der Pause riss im Bezirksliga-Duell gegen den TSV Rohrbach der Faden – und plötzlich waren die Gäste im Spiel. Dachau musste noch einmal zittern, machte in den entscheidenden Momenten aber alles richtig und gewann 2:1. Fr., 08.08.2025, 18:30 Uhr ASV Dachau ASV Dachau TSV Rohrbach Rohrbach 2 1 Abpfiff

„Es war ein weiterer Schritt, wir arbeiten uns langsam aus dem Tief heraus“, sagte Trainer Matthias Koston nach dem Spiel. Seine Elf erwischte einen Traumstart, denn schon in der 6. Minute belohnte sich der ASV für eine energische Anfangsphase. Niklas Kiermeier kam nach einer Kombination auf dem Flügel im Zentrum zum Abschluss und traf flach ins Eck. Die Dachauer blieben dominant. Dafür wurden sie in der 27. Minute belohnt: Cihan Öztürk setzte sich im Strafraum durch und erhöhte im Nachschuss auf 2:0. „Die erste Halbzeit war sehr rund, wir haben den Gegner zu keiner Chance kommen lassen“, lobte Koston.