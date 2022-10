ASV Dachau gegen die Wundertüte der Liga: Unterföhring Fußball Landesliga Südost

Fußball-Landesligist ASV Dachau ist am Freitag zu Gast in Unterföhring und damit bei der Wundertüte der Liga, wie Trainer Manuel Haupt weiß.

„Ich hatte die Unterföhringer als Topfavorit auf meinem Zettel“, erzählt Haupt. Doch von der Meisterschaft ist der Gegner vor dem letzten Spieltag der Hinrunde weit entfernt. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze. Da weder Spitzenreiter Ampfing und der punktgleiche Zweite Bruckmühl so dominant durch die Saison stürmen wie der SV Erlbach in der abgelaufenen Spielzeit, ist für den FCU noch alles möglich. Dafür muss sich das Team von Zlatan Simikic aber den Trend umkehren, denn dieser geht beim Tabellen-13. mit zuletzt drei Niederlagen in Folge in die verkehrte Richtung.

Dachau – Der Frust über die Niederlage im Derby gegen Karlsfeld war noch Tage präsent. Seit der Trainingseinheit am Dienstag blicken die Landesliga-Fußballer ASV Dachau jedoch auf die nächste Aufgabe. „Wir müssen wieder ekelhafter sein“, fordert Trainer Manuel Haupt vor dem Gastspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim FC Unterföhring.

Die Dachauer trauen dem launischen Gegner allerdings nicht. „Unterföhring ist eine Wundertüte“, sagt Haupt: „Wenn sie ins Rollen kommen, sind sie schwer zu stoppen.“ Denn wenn der FCU gewinnt, dann deutlich. Bei ihren fünf Saisonsiegen hat die Mannschaft um die torgefährlichen Maximilian Seibald und Bastian Fischer mindestens zwei Treffer mehr erzielt als die Gegner. Es sieht allerdings so aus, als könne der Aufstiegsrelegant der abgelaufenen Spielzeit den Ausfall seines Toptorschützen Robin Volland nicht kompensieren. Der Bruder von Nationalspieler Kevin stand verletzungsbedingt bislang nur 16 Minuten auf dem Feld.

Der ASV Dachau muss sich vor diesem FC Unterföhring nicht fürchten, aber an seiner eigenen Leistung arbeiten. Denn diese war beim 1:2 im Derby gegen Karlsfeld unterdurchschnittlich. Hinzu kam ein Schiedsrichter, mit dessen Leistung Haupt nicht zufrieden war: „Es gab vier Schlüsselszenen. Alle wurden gegen uns gepfiffen, aber das ist abgehakt, weil wir die Schiedsrichterleistung nicht beeinflussen können – anders als unsere Leistung. Und die war nicht gut.“ Die Dachauer erspielten sich nach dem Rückstand zur Halbzeit in den zweiten 45 Minuten keine klare Torchance.

Was die Partie gegen Karlsfeld ebenfalls zeigte: Yazid Ouro-Akpo können die Dachauer aktuell nicht gleichwertig ersetzen. Der schnelle und trickreiche Offensivmann wird wegen einer Entzündung im Fuß noch mindestens zwei Wochen fehlen. „Yazids Ausfall tut uns weh“, gibt Haupt zu. Der formstarke Jonas Dworsky wäre eine Alternative gewesen, steht aber ebenfalls nicht zur Verfügung. Bei Tobias Erl hofft Haupt auf eine Rückkehr in den Kader, doch der Defensiv-Allrounder muss die Reaktion seines Körpers auf die Belastung im Abschlusstraining abwarten. Kann Erl mitwirken, hat Haupt mehr Optionen in seine Defensive. Und die ist in dieser Saison das Prunkstück des ASV – und könnte auch in Unterföhring der Schlüssel zum Erfolg sein.