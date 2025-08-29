ASV Dachau fährt zum Topspiel zum Überraschungsteam Walpertskirchen

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Erding hat die Bezirksliga Nord in den ersten Wochen im Sturm erobert und führt trotz der klaren 1:4-Niederlage am vergangenen Spieltag beim SV Nord Lerchenau weiterhin die Tabelle an.

Die Dachauer müssen sich aber nicht verstecken. Die Elf von Trainer Matthias Koston ist seit der Auftaktniederlage gegen Altenerding (1:3) ungeschlagen und geht als Dritter in den Spieltag. Mit einem Sieg kann der ASV sogar am Gegner vorbeiziehen.

Walpertskirchen war als Liganeuling nicht im vorderen Drittel der Tabelle erwartet worden. Doch das Team von Coach Josef Heilmeier und dem spielenden Co-Trainer Nils Wölken überraschte mit einer Serie von fünf Siegen in Folge. Die Grundlagen für die Erfolge sind Fitness und schnelles Umschaltspiel.

ASV Dachau muss vor allem auf Nils Wölken achten

„Walpertskirchen ist bisher das Team der Saison. In der letzten Woche sind sie ein bisschen eingefangen worden von Lerchenau Nord, wobei man auch sagen muss, dass Lerchenau Nord in dieser Saison eine brutale Truppe hat“, erklärt Koston.

Besonders im Blickpunkt steht Mittelfeldmann Wölken, der jahrelang in Schwaig in der Landesliga aktiv war. Er ist Taktgeber und Ballverteiler. „Seine Qualität ist kein Geheimnis. Er ist im Zentrum der Spieler, der den Ton angibt“, sagt Koston.

Erstes Duell zwischen beiden Teams

Noch nie standen sich beide Vereine in einem Pflichtspiel gegenüber. „Die Atmosphäre dort soll super sein, mit einer brutalen Kulisse und top angelegten Plätzen – ähnlich wie in Palzing. Und dort war ich immer gerne Gast“, berichtet Koston.

Personell entspannt sich die Lage beim ASV Dachau etwas, weil einige Urlauber zurückkehren. „Wir haben wieder mehr Optionen“, so Koston. Der Anspruch des ASV ist klar: auch in Walpertskirchen zu bestehen und Zählbares mitzunehmen. Koston: „Dafür müssen wir vorbereitet sein.“