ASV Dachau bleibt Spitzenreiter

Mit einem Remis gegen Moosinning haben die Fußballer des ASV Dachau Rang eins in der Bezirksliga Nord verteidigt.

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben am gestrigen Sonntag Tabellenplatz eins verteidigt. Dazu reichte ein 1:1 im Heimspiel gegen den FC Moosinning. Weil Verfolger SVN Lerchenau zuhause gegen Kammerberg verlor (siehe Bericht rechts), bleiben die Dachauer an der Tabellenspitze.

Die erste Halbzeit verlief – nahezu ereignislos. Moosinning stand meistens tief und versuchte es mit langen Bällen in die Spitze, die Dachauer setzten auf den spielerischen Ansatz. In Tornähe kam man hüben wie drüben äußerst selten.

Für ASV-Trainer Koston keine Frage des Niveaus: „Das war typisch für ein Spitzenspiel, beide Mannschaften wussten, wie man das Spiel des Gegners zerstört.“ Taktisch sei es eine gute Bezirksliga-Partie gewesen. Moosinning sei, das hatte Koston schon vor der Partie betont, wesentlich stärker einzuschätzen, als es der Tabellenplatz aussagt.

Die Dachauer versuchten im ersten Durchgang, die engmaschige Defensive der Gäste zu knacken. Heraus kam dabi wenig. Gegen Ende des ersten Durchgangs war vielleicht der Gast sogar einen Tick näher dran an einem Treffer. Fabian Ulitzkas Kopfball nach einem Eckball in die Hände von ASV-Keeper Fängewisch war wohl das, was einer Torchance am nächsten kommt.

Nach der Pause wurde es besser, vor allem tat sich jetzt mehr vor den Toren. „Die Offensivszenen kommen, wenn die Kräfte nachlassen“, so Koston.

Tobias Erl brachte den ASV in der 63. Spielminute in Führung. Nach einem Diagonalball und dem folgenden Querpass von Leonardo di Pasquale kam Erl an den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Doch nur zwölf Minuten später der Ausgleich: Stefan Haas wird mit einem Steckpass hinter die Kette in Position gebracht, sein Schuss wird unhaltbar für Fängewisch abgefälscht.

Die nächste Aufgabe ist für Koston eine besondere: Es geht zur SpVgg Kammerberg – zu seinem Ex-Verein.