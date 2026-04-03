ASV Dachau beendet seine Niederlagenserie ausgerechnet gegen Kammerberg

– Foto: Jenni Maul

Der ASV Dachau gewinnt mit 2:0 gegen die SpVgg Kammerberg. Trainer Matthias Koston freute sich über den Erfolg gegen seinen Ex-Verein.

„Wir waren zu hektisch und haben uns nicht an den Plan gehalten“, sagte SpVgg-Coach Victor Medeleanu. Dass die Gäste zunächst klar unterlegen waren, lag aber auch an den Dachauern: Die ASV-Kicker spielten so, als hätten sie nie eine Ergebniskrise gehabt. Angetrieben vom starken Maximilian Bergner, erspielten sich die Platzherren gute Chancen. Eine davon nutzte Leonardo Di Pasquale, der in der 35. Minute per Flugkopfball für die Führung sorgte. Von Kammerbergs Offensive kam wenig.

Es ist kein gewöhnliches Fußballspiel, wenn der ASV Dachau und die SpVgg Kammerberg in der Bezirksliga Nord aufeinandertreffen. Mehrere Akteure wechselten vom einen Club zum anderen, darunter auch ASV-Trainer Matthias Koston. Und der hatte im Rückrundenduell gut lachen: Die Dachauer setzten sich mit 2:0 (1:0) durch und beendeten eine Serie von fünf Niederlagen. Kammerberg konnte dagegen nicht an die Leistung vom Sieg gegen Spitzenreiter Nord Lerchenau anknüpfen.

Die beste Chance hatte Ex-ASV-Spieler Mario Stanic, der mit seinem Versuch an Stefan Fängewisch – früher Kammerberger – scheiterte. „Dafür haben wir Fänge im Tor“, sagte ASV-Trainer Koston. Auf der anderen Seite erhöhte Di Pasquale nach einem Konter auf 2:0 (55.) – die Vorentscheidung. Die Gäste hatten zwar noch eine gute Gelegenheit, doch Dachau bot sonst wenig an. Der ASV zeigte eine reife Leistung, die an das Ende der Hinrunde erinnerte.

„Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, sauber im Passspiel und haben auf alle Aufgaben von ihnen Lösungen parat gehabt“, lobte Koston seine Elf. Und Coach Medeleanu sagte: „Diesmal hat es nicht gereicht. Nächste Woche gegen Palzing wird das wichtigere Spiel. Da müssen wir uns besser präsentieren.“