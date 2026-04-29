ASV Cham zieht Talent hoch und bindet Haimerl weiter an sich

Simon Haimerl (rechts) geht in seine fünfte und sechste Saison beim ASV Cham. – Foto: Florian Würthele

Haimerl trägt seit der Saison 2022/23 das Trikot des ASV Cham. Und wird das auch in den kommenden beiden Spielzeiten tun. Bisher bestritt der 24-jährige ehemalige Jahn-Jugendspieler 110 Bayernligaspiele unter Trainer Faruk Maloku. Sportlicher Leiter Michael Plänitz sagt zur Verlängerung des Defensivakteurs: „Simon wird im September als Lehrer ins Referendariat gehen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass er in der Region bleiben wird und den Aufwand des höherklassigen Amateurfußballs bei uns weiter betreiben kann. Wir freuen uns, dass Simon seine Fußballlaufbahn bei uns fortführen möchte. Simons Leidenschaft auf dem Platz sucht einfach seinesgleichen, er gibt immer hundert Prozent und ist ein absoluter Teamplayer. Genau solche Jungs prägen Mannschaften und Vereine. Er geht nunmehr auch schon in Saison fünf und sechs bei uns, was zeigt, dass es zwischen dem ASV und Simon einfach passt.“



Mit Simon Fischer zieht der Bayernliga-Zweite zur neuen Saison ein weiteres Talent aus dem eigenen „Stall“ nach oben. Damit folgt der offensive Mittelfeldspieler dem Beispiel von Konstantin Landstorfer oder Lukas Krämer, die unter Maloku eine tolle Entwicklung genommen haben. Die Verantwortlichen des ASV sind überzeugt davon, dass Fischer den Sprung schaffen kann: „Simon war leider in der Vorrunde aufgrund eines Mittelfußbruchs lange raus. In den Trainingseinheiten nach dem Winter, die er bei uns absolviert hat, hat er seine fußballerischen offensiven Qualitäten aber aufblitzen lassen. Wir trauen ihm den Sprung in die Bayernliga zu und freuen uns, dass er seinen Weg im Herrenbereich mit uns gemeinsam startet. Wir werden ihn auf jeden Fall bestmöglich dabei unterstützen“, so Plänitz.