ASV Cham zeigt anderes Gesicht Ilhami-Ediz Medineli, Daniel Ertel und Michael Lamecker treffen beim wichtigen 3:0-Heimtriumph über den SC Feucht

Wieder einmal ein deutlich anderes Gesicht als am vergangenen Wochenende, als der ASV Cham beim TSV Abstwind eine herbe Niederlage hinnehmen musste, zeigten die Rot-Weißen an diesem Samstag, als sie den 1. SC Feucht nach einem 3:0 (0:0)-Erfolg wieder auf die Heimreise schickten. Für die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku waren es im letzten Heimspiel der Hinrunde ganz wichtige drei Zähler, die sie da im Abstiegskampf einfahren konnte, zumal somit ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindert werden konnte.

Auf der Gegenseite war es Tarik Sormaz, der per Direktabnahme an ASV-Keeper Julio Peutler seinen Meister fand (25.). Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Ilhami Medineli nochmals eine gute Gelegenheit für die Gastgeber. Doch Kowalewski hechtete seinen gefährlich über die Mauer gezogenen Freistoß noch aus der Ecke (43.).

Dies wäre aber beinahe schief gegangen. Den bereits in der siebten Spielminute tauchte der SC erstmals gefährlich vor dem Chamer Gehäuse auf. Eine flache Hereingabe über die linke Seite landete bei Maximilian Höhenberger, dessen Direktabnahme an den linken Pfosten krachte. Die Gäste aus dem Nürnberger Umland ließen sich auch im weiteren Spielverlauf nicht davon abbringen, weiterhin die Spielkontrolle zu behalten. Die Hausherren besaßen also nur eine Möglichkeit hier mit enormen läuferischen und kämpferischem Einsatz dagegenzuhalten. Als die Rot-Schwarzen nach einem Eckball durch Marco Weber das zweite Mal in der Partie das Aluminium anvisierten schien es so als wäre das Spielglück diesmal wieder mehr auf Chamer Seite zu sein. Die Hausherren versuchten ihrerseits immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Einmal war es Medineli, der den Ball auf Kalteis in die Gasse legte. Doch nach dessen Hereingabe war es SC-Schlussmann Jan Kowalewski, der das Leder vor dem einköpfbereitem Simon Haimerl nach herunterfischte (22.).

Neben Kapitän Marco Pfab musste Maloku zudem noch auf Daniel Ettl, Leon Reisinger und Christof Ostermayr verzichten. Dass die Elf des Trainergespanns Florian Schlicker und Serdal Gündogan zudem auch über eine äußerst offensiv ausgerichtete Truppe verfügt, zeigten auch die in den bisher 15 Saisonspielen 30 erzielten Tore. Nur in der Defensive zeigte man sich im bisherigen Spielverlauf alles andere als sattelfest. Denn in keiner dieser Partien stand hinten einmal die Null zu Buche. Und hier sahen die Hausherren auf ihre Chance lauern. Doch dazu galt es zunächst einmal den eigenen Kasten so lange wie möglich sauber zu halten.

Ilhami-Ediz Medineli, Daniel Ertel und Michael Lamecker, der in der Nachspielzeit den Deckel aufgrund ein in der zweiten Hälfte starken kämpferischen Vorstellung noch draufsetzte, erzielten dabei die Tore in diesem Duell zwischen den beiden Teams aus der Oberpfalz und Mittelfranken. Was da mit den spielstarken Franken für eine Mannschaft ins Kappenberger Sportzentrum kommen würde, war jedem klar. Vor allem nach der Niederlage in Abtswind war die ganze Woche über vom Trainer viel Aufbauarbeit erforderlich, um gegen den Vorjahresaufsteiger überhaupt bestehen zu können.

Nach torloser ersten Hälfte waren es die Rot-Weißen, die dann die erste Möglichkeit nach Wiederbeginn gleich eiskalt nutzten. Im Mittelfeld wurde der Ball abgefangen und es ging blitzschnell nach vorne. Medineli schloss schließlich nach schöner Einzelaktion mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zur umjubelten Chamer 1:0 Führung ab (47.). Und als Dauerläufer Daniel Ertel nur vier Minuten später einen von Kowalewski abgewehrten Ball vor die Füße bekam, klingelte es erneut und es stand 2:0 (51.). Jetzt hieß es ja nicht den Anschlusstreffer zu kassieren und die Rot-Weißen warfen dafür auch alles was in ihren Kräften stand in die Waagschale. Wegen wiederholtem Foulspiels sah Youngster Lukas Leutner in der 84. Minute von Schiedsrichter Andreas Dinger noch die Gelb-Rote Karte unter die Nase gehalten und die Hausherren mussten jetzt die letzten Minuten auch noch in Unterzahl auskommen. Als Peutler nach einer Glanztat gegen den eingewechselten Spießl den Ball mit einer Hand noch über die Latte lenkte stand die Null hinten jedoch weiterhin (87.). In der Nachspielzeit war es Lamecker der sich nach einem Entlastungsangriff von nichts und niemanden mehr aufhalten ließ und alleine vor Kowalewski zum 3:0-Endstand in die Maschen vollendete (90+2.).

Serdal Gündogan (Trainer 1. SC Feucht): „Wir sind glaube ich sehr gut in die Partie gekommen und wollten auch in der ersten Halbzeit die Spielkontrolle behalten. Wir haben den Ball sehr gut laufen gelassen und haben auch zwei, drei gute Möglichkeiten erhalten, wo wir auch führen können, ja sogar müssen. Dann wurden wir aber ungenauer, haben in unserem Spiel auch nicht mehr so präzise und klar agiert. Wir haben dann eine gute kämpferische Chamer Mannschaft Stück für Stück ins Spiel kommen lassen. Es haben sich dann auch die ersten Chancen für Cham abgezeichnet. Unser Ziel war es nach der Pause wieder klarer aus der Kabine zu kommen und die Spielkontrolle wieder bei uns zu behalten. Wir hatten dann desolate zehn Minuten, die der ASV Cham gleich einmal zum 2:0 genutzt hat. Das hat uns dann gegen eine Mannschaft die im Umschalten und auch im Spiel gegen den Ball sehr stark ist, schon beschäftigt und hat Wirkung gezeigt. Im Anschluss waren wir zwar dann bemüht. Den Jungs kann man es auch nicht absprechen, dass sie versuchen wollten den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber letztendlich hat bei uns die Stabilität gefehlt. Aufgrund der zweiten kämpferischen Halbzeit von Cham geht der Sieg vollkommen in Ordnung“.

Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Es ist für uns heute sehr viel auf dem Spiel gestanden. Wir sind aus einer sehr schwierigen Woche herausgekommen, nachdem wir in Abstwind eine Auflösungserscheinung haben erleben müssen. Was das kämpferische und das läuferische angeht, kann ich da heute meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment mitgegeben. Es wäre fatal gewesen wenn wir hier heute zerlegt worden wären, weil dann hätten wir wahrscheinlich bis zur Winterpause innerhalb der Mannschaft komplett die Spannung verloren. Jetzt können wir uns wieder aufrichten und bringen wieder Energie rein. Wir sind heute über das taktische, den Kampf und das läuferische gekommen und haben getroffen. Gehst du hier mit 0:1 in Rückstand wird es sehr schwer gegen eine so spielstarke Fechter Mannschaft. Aber die ersten 15 Minuten haben wir heute das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Meine Jungs haben es sich heute wirklich verdient und ich bin sehr stolz auf sie weil die Woche alles andere als einfach war“.