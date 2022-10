ASV Cham verliert in Abtswind Mit einer 1:3 (1:3) Niederlage ist der ASV Cham am Sonntagabend wieder von seinem Auswärtsspiel beim TSV Abtswind heimgekehrt.

Die Rot-Weißen haben es somit vorerst einmal versäumt, sich von den hinteren Rängen abzusetzen. Die Unterfranken hingegen konnten nach sieben vergeblichen Anläufen, den ersten Heimsieg in dieser Saison feiern und sich somit sogar auf den siebten Tabellenplatz verbessern. Die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku rangiert zwar mit den punktgleichen Teams aus Erlangen und Kornburg weiterhin im Tabellenmittelfeld. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aber durch diese unnötige und vermeidbare Niederlage nur noch drei Zähler. Unnötig deshalb, weil man das Spiel nach einer Führung im Rücken, niemals so leicht aus der Hand hätte geben dürfen. Die Mannschaft bekam nach dem Ausgleichstreffer überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel sodass und auch die einfachsten Zweikämpfe verloren gingen. Warum die weit angereisten Gäste aus der Oberpfalz so in alle Einzelteile zerfallen sind und es von vorne bis hinten überhaupt nicht mehr lief, schockierte nicht nur ihren Trainer. Dabei hatte alles so gut angefangen. Die Maloku-Elf fand gut in die Partie und nach der ersten richtig gut vorgetragenen Situation durfte der Gästeanhang unter den 200 Zuschauern auch schon das erste Mal die Hände hochreißen. Eine Steilvorlage in die Spitze landete bei Medineli. Dessen Hereingabe erreichte genau den Kopf von Kalteis, der am zweiten Pfosten stehend nur noch zum 1:0 einnicken musste (15). Doch wer glaubte, der TSV Abtswind sei durch diesen Rückstand geschockt, der irrte sich. Praktisch direkt vom Anstoß weg fiel nämlich schon der Ausgleichstreffer. Quasi ohne Gegenwehr ließ man die Hausherren bis an die eigene Strafraumgrenze gewähren. Matthias Wächter hielt einfach mal drauf. Noch abgefälscht vom Bein eines Chamer Abwehrspielers zappelte das Leder schließlich postwendend zum 1:1 Ausgleichstreffer im Kasten von ASV-Schlussmann Julio Peutler (16.). Wer schmerzlich vermisst wurde, war Chams Mittelfeldmotor und Antreiber Marco Pfab. Den schon im Mittelfeld fand einfach zu wenig Gegenwehr statt um vielleicht die ein- oder andere Angriffsbemühung der Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan schon im Grundsatz zu unterbinden. Nur sechs Minuten nach dem Führungstor musste der ASV Cham den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Eckball, getreten von Tizian Hümmer drückte Adrian Dußler, der vor Felix Voigt an den Ball kam, das Spielgerät mit dem Oberschenkel zum 1:2 über die Linie (22.). Die Partie schien jetzt schon gedreht zu sein. Und noch vor der Pause fiel sogar schon die Entscheidung des Spiels weil die Mannschaft aus dem Kräuterdorf einfach weiterhin am Drücker blieb. Trainersohn Fabio Bozesan konnte sich gegen gleich drei Gegenspieler über die halblinke Seite bis in den Strafraum durchtanken. Erst im Sechzehner konnte dieser schließlich nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kevin Steinmann sicher zum 1:3 für die Unterfranken (38.). So kurz wie diesmal dürfte wohl noch keine Halbzeitansprache in der Chamer Kabine gewesen sein. Den nach wohl nicht einmal drei Minuten schickte ASV-Trainer Faruk Maloku die seinen schon wieder auf das Feld hinunter mit der Hoffnung das seine Elf in der zweiten Halbzeit nochmals alles geben wird, um vielleicht doch nochmals in die Partie zurückkommen zu können. Doch dazu hätte es eines frühen Anschlusstreffers benötigt damit man sich diese Chance weiterhin offen lassen hätte können. Doch die gut organisierte TSV-Hintermannschaft aus ihrem Konzept zu bringen, dazu wäre an diesem Tag ein wenig mehr Kraftanstrengung in Kopf- und Beinen von Nöten gewesen.

Faruk Maloku: „Bis zur 1:0 Führung hat alles gepasst. Wir waren gut im Spiel und haben Zugriff auf den Gegner und die Spielsituation gehabt. Wir erzielen dann auch noch ein sehr schön herausgespieltes Tor und sacken plötzlich von der ein- auf die andere Minute als ganze Mannschaft ab. Bei allen drei Gegentoren waren wir komplett neben der Spur. Anscheinend hat uns die Führung zu diesem Zeitpunkt des Spiels aus unerklärlichen Gründen nicht gutgetan. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir einen Spannungsabfall und der Gegner konnte ohne großen Aufwand das Spiel drehen“.