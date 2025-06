ASV Cham: U19 mit Fabelsaison, U17 stand für Spektakel

U12 (8. Platz FÖL Nordost, 12 Punkte, 30:70 Tore):

Die jüngste NLZ-Mannschaft um das Trainerteam Korbinian Maurer und Leonhard Brem musste in ihrer ersten Saison in der Förderliga einiges an Lehrgeld zahlen. Hauptgrund waren die schwankenden Leistungen, die sich über die ganze Spielzeit verteilte. Einerseits lieferte man starke Partien ab wie den 2:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten, die SpVgg SV Weiden, andererseits musste man auch klare Niederlagen hinnehmen. Die Mannschaft um die Trainer wird aber verstärkt mit Neuzugängen hochmotiviert in die neue Spielzeit gehen.



U13 (6. Platz FÖL Südost, 27 Punkte, 44:49 Tore):

Der Jahrgang 2012, gecoacht von Max Böhm und Wojtek Walenta, erreichte in einer starken Liga – unter anderem mit den Top-Teams von Wacker Burghausen und dem TSV 1860 München – den sechsten Platz. In einigen Spiele fehlte es aber am nötigen Glück, sonst hätte man noch mehr Siege einfahren können. Mit Dominic Weber schaffte ein Spieler zudem den Sprung in den Profibereich (SSV Jahn Regensburg).



U14 (4. Platz FÖL Nordost, 34 Punkte, 72:51 Tore):

Mit einem Tordurchschnitt von 6,8 fielen in der U14, die von Michael Lamecker, Johannes Standecker und Lukas Krämer trainiert wurden, die meisten Treffer in allen ASV-Mannschaften. Die kommende Bayernliga-Mannschaft spielte trotz körperlicher Nachteile eine starke Runde. Zudem wechselt Torwart Finn Schreckinger zum FC Ingolstadt in die U15 Regionalliga.



U15 (8.Platz Bayernliga Ost, 28 Punkte, 35:38):

Sehr souverän sicherte sich die U15 den Klassenerhalt in der Bayernliga. In der ersten Saisonhälfte hatte die Mannschaft um Lukas Perlinger, Florian Althammer und Nico Bücherl noch ihre Probleme, legte aber anschließend eine ganz starke Rückrunde hin, weshalb man auch in der kommenden Spielzeit mit der U15-Bayernliga planen kann.



U16 (3. Platz Bezirksoberliga, 47 Punkte, 61:30 Tore):

In der U17 Bezirksoberliga erreichte die Truppe um Wadim Panow-Groß, Joachim Eberl und Martin Drobinski einen starken dritten Platz. Die Mannschaft, die größtenteils aus dem jüngeren 2009er-Jahrgang bestand, hätte sich mit einem Sieg am letzten Spieltag sogar die Meisterschaft sicher können, verspielt ihre Führung aber in den letzten drei Minuten.



U17 (7. Platz Landesliga Süd, 35 Punkte, 60:67 Tore):

Für Spektakel stand diese Saison die U17 um Cheftrainer Tobias Schötz und Co-Trainer Hristo Gabarov. Unzählige Aufholjagden in den letzten Minuten wie gegen den FC Stätzling, als man binnen fünf Minuten einen 0:3-Rückstand aufholte. Auch aufgrund solcher Comeback-Qualitäten sicherte sich die U17 souverän den Klassenerhalt. Mit Maxi Schwarz schaffte der dritte Jugendspieler den Sprung zu einem Profiverein. Das Offensivtalent geht kommende Spielzeit für den SSV Jahn Regensburg in der U17 Bundesliga an den Start.



U19 (1. Platz Landesliga Süd, 65 Punkte, 73:29 Tore):

Eine absolute Fabelsaison legte die U19 um das Trainerteam Andreas Steinhauser, Lukas Faltermeier und Gerhard Peintinger hin. Über die ganze Spielzeit hinweg gehörte man zu den absoluten Top-Teams der Liga und war ab dem 19. Spieltag Tabellenführer. Den Platz an der Sonne gab man in den folgenden elf Spielen nicht mehr her und sicherte sich so die Meisterschaft und krönte eine historische Saison mit dem Bayernliga-Aufstieg.





Nach dem NLZ-Bericht lieferte Andreas Meyer einen Bericht über die Breitensportmannschaften beim ASV Cham. Von der U11, über die D4, der C4 und C5 bis hin zur B3 bietet man für Kinder in allen Altersstufen Teams an, wo die Spielerinnen und Spieler ihrer Leidenschaft nachgehen können. Über 70 Kinder erreichten in den verschiedenen Jahrgängen tolle Erfolge. Auch in der kommenden Spielzeit will der ASV allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten im Verein Fußball zu spielen.



Das Schlusswort hatte NLZ-Leiter Gerhard Peintinger, der sich bei den Trainern für ihren unermüdlichen Einsatz über das Jahr hinweg bedankte. Dass es wieder drei Spieler aus der Jugend des Vereins in den Profiverein geschafft haben, unterstreicht welch gute Arbeit im Verein betrieben wird. Alle sportlichen Ziele in den einzelnen Mannschaften wurden erreicht, weshalb man auf eine äußerst erfolgreiche Spielzeit zurückblicken kann. Mit Lukas Krämer, Finn Steinhauser, Tim Geiger und Sebastian Stangl haben es zudem vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. Dies sei die größte Auszeichnung für die Jugendabteilung des Vereins, weil es einer der obersten Ziele ist, eigene Talente in den Seniorenbereich des ASV zu integrieren. Peintinger blickte zudem mit großer Vorfreude auf die anstehende Spielzeit. Alle Trainerstellen im NLZ-Bereich seien besetzt und die Kader punktuell mit regionalen und überregionalen Talenten verstärkt worden. Natürlich setzt man sich das ambitionierte Ziel die U19 Bayernliga zu halten und auch in der U17 und U15 den Ligaverbleib zu sichern. In den anderen Jugendteams stehe vor allem die Entwicklung und Ausbildung der Spieler im Vordergrund.



Aufstiegstrainer verlässt Verein

Zum Saisonende heißt es auch immer Abschied zu nehmen. So verlässt Aufstiegscoach Andreas Steinhauser, der einige Zeit die U19 coachte, den Verein. Die letzten Jahre seien kräftezehrend gewesen und mit dem Aufstieg der perfekte Zeitpunkt, um eine Pause einzulegen. Zudem wird Hristo Gabarov aufgrund eines Umzuges nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 35-jährige war über Jahre hinweg als zuverlässiger Co-Trainer zur Stelle. Beiden dankte Peintinger für ihren unermüdlichen Einsatz und überreichte ihnen als Dank ein Geschenk. Beide sind beim ASV Cham gern gesehen Gäste und die Türe zurück stehe immer offen. Den restlichen Abend ließ man gemeinsam ausklingen, ehe in wenigen Wochen die Vorbereitungen in den einzelnen Mannschaften wieder startet und die zahlreichen Jugendteams des ASV wieder um Punkte und Tore kämpfen.