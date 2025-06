ASV Cham trifft 13 Mal – Tag der offenen Tür in Schirmitz

Mit einem wahren Schützenfest ist Bayernligist ASV Cham in den Testspiel-Reigen der Sommervorbereitung gestartet. Angetreten mit einer Mischung aus Erster und U19, ließen die Kreisstädter den Kreisklassisten SV Mitterkreith mit 13:3 von der Klinge springen. Wobei die Gastgeber, die an diesem Wochenende ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum feierten, zunächst durchaus passabel dagegenhielten und zwischenzeitlich sogar auf 2:2 ausglichen. Gecoacht wurde die junge Chamer Mannschaft am Samstag von Co-Abteilungsleiter und Ex-Profi Wilhelm Reisinger.



Einen erfolgreichen Start hat auch der ASV Burglengenfeld hingelegt. Der Landesligist setzte sich am frühen Sonntagabend standesgemäß mit 3:0 beim 1. FC Schwarzenfeld durch. Luca Spickenreuther eröffnete mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel.



Schwarzenfelds Mitaufsteiger in die Bezirksliga, die SpVgg Schirmitz, lieferte sich derweil mit dem FSV Prüfening einen wilden Ritt – Endstand 6:4 für Schirmitz. Auch der ein oder andere Torjäger zeigte sich bereits in Ballerlaune. So steuerte Markus Feigt, die Tormaschine des SC Katzdorf, fünf Treffer zum 6:1-Erfolg seines Teams bei. So lief das erste Testspiel-Wochenende in der Oberpfalz.