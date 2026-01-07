ASV Cham treibt Planung voran: Drei Jugendspieler steigen auf

„Verlängerer“ Lukas Leutner machte bereits als A-Jugendlicher die ersten Schritte im Herrenteam. Inzwischen hat er 115 Bayernligaspiele bestritten und zählt trotz seines jungen Alters schon zu den Führungspersönlichkeiten unter Coach Faruk Maloku. Der 21-Jährige übernimmt im zentralen defensiven Mittelfeld viel Verantwortung und ist mittlerweile auch Teil des Mannschaftsrats. Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz schwärmt: „Was soll man zu Leuti sagen: Wahnsinn, dass er erst 21 Jahre alt ist! Er ist aktuell schon in seiner fünften Herrensaison bei uns und möchte auch Nummer sechs und sieben bei uns verbringen. Bei Leuti kann man wirklich von einem Vorbild für alle jungen ASV-Spieler sprechen. Er hat mit jungen Jahren schon als zentraler defensiver Mittelfeldspieler viel Verantwortung tragen müssen/dürfen! Zudem hat er auch mit dem ein oder anderen kleinen Rückschlag zu kämpfen gehabt, aber sich von Tag eins jeder Herausforderung gestellt. Als Teil des Mannschaftsrats und aktueller Kassenwart hat er auch neben dem Platz viel dazugelernt und sich im Landkreis und darüber hinaus einen Namen gemacht. In ihm steckt dennoch noch viel Entwicklungspotenzial, das wir gemeinsam Schritt für Schritt rauskitzeln werden.“



Mit Sebastian Stangl, Fritz Amberger und Elias Weitzer rücken drei weitere Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft auf. Das Trio ist seit mehreren Jahren Teil der Jugendmannschaften des ASV Cham. Ihre gute Entwicklung wird nun honoriert. Der gebürtige Viechtacher Fritz Amberger absolvierte bereits im vergangenen Sommer einen Teil der Sommervorbereitung mit der Maloku-Truppe. Plänitz betont: „Bei Fritz haben wir bereits in der Sommervorbereitung gesehen, dass er das Zeug für Bayernliga hat, was ihm auch schon Einsätze in der ersten Mannschaft beschert hat. Als Außenstürmer und mit seiner körperlichen Präsenz und Dynamik passt er genau in unser Anforderungsprofil.“



Keeper Sebastian Stangl kam als D-Jugendlicher vom TV Waldmünchen zum ASV ist seit dieser Saison Teil des Torhüter-Trios der ersten Mannschaft. Plänitz sagt zu der Personalie: „Auch Sebi ist schon diese Saison viel im Herrenbereich unterwegs, bei ihm sind wir sehr gespannt, wie weit die Reise gehen kann. Wenn er seinen Trainingsehrgeiz auch die nächsten Jahre auf dem Niveau weiter halten und vielleicht sogar noch ausbauen kann, kann er mal ein richtig Großer werden!“



Elias Weitzer aus Pösing trägt seit der E-Jugend das Chamer Trikot und hat sich durch seine starken Leistungen in der U19-Bayernliga einen Platz in der „Ersten“ erarbeitet. „Elias bringt momentan bockstarke Leistungen in der A-Jugend-Bayernliga und erzielte bisher als Innenverteidiger auch das ein oder andere entscheidende Tor. Auch bei ihm sind wir sehr gespannt auf seine Entwicklung. Die körperlichen Voraussetzungen bringt er auf jeden Fall mit, um sich in der Bayernliga durchzusetzen“, so Sportchef Michael Plänitz.