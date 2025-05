ASV Cham schnappt sich Regionalliga-Mann Yannick Frey

„Nach den Abgängen im Offensivbereich waren wir schon seit Längerem auf der Suche nach Verstärkungen. Mit Yannick haben wir nun hier unseren Wunschspieler gefunden, der die Lücke perfekt ausfüllen kann“, erklärt Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz eingangs. Positionsmäßig sehe man den Neuzugangs als klassischen Zehner beziehungsweise hängende Spitze. „Wir erhoffen uns natürlich die ein oder andere Torbeteiligung“, so Plänitz, der auch die Standard-Qualitäten von Frey hervorhebt. Diese solle er künftig im Zusammenspiel mit Lucas Chrubasik einbringen. Abschließend tut der Funktionär kund: „Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der Spitze besser machen wird und seine Erfahrungen aus Bayreuth mit in unsere Truppe bringt. Einer tollen gemeinsame Zukunft steht somit nichts im Wege.“



Yannick Frey sammelte in dieser Saison 20 Regionalliga-Einsätze für die SpVgg Bayreuth, in denen ihm ein Tor gelang. Den Großteil der Spiele (16) absolvierte er als Einwechselspieler. Ausgebildet wurde der gebürtige Hofer von der SpVgg Greuther Fürth, der SpVgg Bayern Hof und schließlich vom Karlsruher SC, bei dem er sein letztes Jugendjahr verbrachte. Es folgte der Rückwechsel nach Hof und dessen Bayernliga-Mannschaft. In der Saison 2023/24 steuerte Frey in 35 Bayernliga-Spielen beachtliche elf Tore und zehn Vorlagen bei. Daraufhin nahm Viertligist Bayreuth ihn unter Vertrag.



Auf der Kehrseite der Medaille lässt der ASV Cham, der die Saison mit der besten Bayernliga-Platzierung seiner Geschichte beendete (Rang 5), auch einige Spieler ziehen. Sechs Abgänge sind es an der Zahl. Neben den besagten Andreas Kalteis (FC Viehhausen), Ediz Medineli und Anton Henning stehen Maximilian Bauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Björn Zempelin (pausiert) und Stammkeeper Julio Peutler (Ziel unbekannt) künftig nicht mehr zur Verfügung. Daher dürfte sich auf der Zugangs-Seite sicherlich noch etwas tun beim ASV.